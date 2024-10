Rodri gana el Balón de Oro 2024; Vinicius responde en redes sociales

Se acabó la era de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo o del Real Madrid. Este lunes, por primera vez en 24 años, un futbolista que no fuesen los dos más grandes de la historia o que jugara en los merengues, fue elegido como el MEJOR DEL MUNDO por la revista France Football. Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City y la selección de España, ganó el Balón de Oro más polémico en muchos años.

Cuando hasta este fin de semana, todo estaba puesto para que la fiesta fuera toda de Vinicius, a última hora, medios en Europa filtraron la lista de votaciones donde adelantaron que el brasileño no iba a ganar y el galardón sería para el talentoso medio español.

Rodri, entre lágrimas, recibió su reconocimiento, convirtiéndose así en el segundo español en conseguirlo en toda la historia, luego de Luis Suárez en 1960 y agradeció a sus técnicos, Guardiola, de la Fuente y sus compañeros en Inglaterra y España que lo han llevado a lo más alto del futbol mundial.

El MVP también se acordó de Dani Carvajal, otro de los candidatos s ganar el BDP este lunes y que curiosamente, también se ha roto los ligamentos a principio de temporada como él.

“Me quiero acordar de Carvajal en especial. Ha sufrido la misma lesión que yo, merecería estar aquí ganando el Balón de Oro”,

¿PALO A VINICIUS?

En medio de sus discurso, hubo una frase que tiró Rodri y que llamó la atención de usuarios en redes sociales que tomaron las palabras del espalo como una clara referencia a Vinicus Jr. y el berrinche que hizo al no acudir al evento y las constantes polémicas que el delantero del Real Madrid ha tenido:

“Es una recompensa al fútbol español, a jugadores como Iniesta, Xavi, Busi… la figura del mediocentro, hoy les he podido dar un poco de visibilidad. Hoy me han llamado muchos amigos y personas y me han dicho que ha ganado el futbol”.

LOS NÚMEROS DE RODRI

Títulos Colectivos:

Eurocopa

Mundial de Clubes

Premier League

Supercopa de Europa

Community Shield

Además fue nombrado el MVP de la Eurocopa que él mismo ganó junto a la Selección Española.

NÚMEROS INDIVIDUALES

Partidos : 63

: 63 Goles : 12

: 12 Asistencias: 14

VINICIUS RESPONDIÓ EN REDES SOCIALES

A primera hora de este lunes se dio a conocer que Vinicius y ninguno de sus compañeros del Real Madrid, harían el viaje a París en modo de protesta cuando supieron que el premio máximo no se le otorgaría al brasileño.

Incluso en la ceremonia, poco énfasis se le hizo a los personajes merengues, como Kylian Mbappe que ganó el trofeo Gerd Muller al mejor goleador de la temporada o a Carlo Ancelotti, que de nuevo fue elegido como el mejor entrenador del mundo.

Pero eso sí, apenas minutos después de finalizado el evento, Vini tomó su teléfono y dejó un claro mensaje para el mundo entero:

“LO HARÉ 10 VECES SI ES NECESARIO; NO ESTÁN PREPARADOS”