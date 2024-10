¿Por qué Vinicius no ganó el Balón de Oro?; así decide France Football a los ganadores

Vinicius Jr no ganó el Balón de Oro

Vinícius Jr. ha perdido en la lucha por ganar el Balón de Oro, aún y cuando para muchos era el máximo merecedor de alzar el premio. En esta temporada consiguió 26 goles y 11 asistencias en 45 partidos, además de coronarse Campeón de la Champions League, LaLiga y la Supercopa de España con el Real Madrid.

La sequía de brasileños sin un Balón de Oro desde 2007 ha sido una sombra que la afición espera disipar con el nombre de Vinícius. El último en lograrlo fue Kaká, quien se impuso ese año a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi cuando vestía la camiseta del AC Milan. Desde entonces, ningún futbolista de Brasil ha vuelto a levantar el trofeo, pese a que han surgido grandes talentos en este período.

Hay que recordar que Vini, pese a que tuvo una temporada grandiosa en club, no tuvo la mejor de todas con la Selección. En ella ha disputado 35 encuentros, acumulando 5 goles y 5 asistencias. Sin embargo, se fue eliminada en cuartos de final de la Copa América, esto pudo ser determinante para los votantes del Balón de Oro que lo dieron como perdedor.

Vinicius Jr no pudo poner fin a los 17 años de espera para Brasil, devolviendo al país sudamericano al olimpo del futbol, por lo que tendrá que esperar al premio The Best donde quizá sí quede seleccionado como el mejor.

¿POR QUÉ VINICIUS NO GANÓ EL BALÓN DE ORO?

En la mañana de este lunes, se filtró la lista de los supuestos votos que France Football recabó, dándole el premio de Balón de Oro a Rodri, el mediocampista del Manchester City y ganador de la Eurocopa con España.

Esto causó un incendio en las redes sociales, tachando de injusto que Vini no fuera el galardonado e incluso con acusaciones de racismo a un jugador que de por sí, en su día a día ya es una polémica constante.

Sin embargo, más allá de versiones o teorías de internet, lo cierto es que para FF, una parte importante para entregar el premio máximo, es su actitud, su carácter y deportivismo, algo en lo cual, el brasileño la lleva de perder por sus constantes provocaciones a rivales y aficiones rivales que le han valido una corriente de insultos y críticas en su contra.

En los estatus del Balón de Oro, está estipulado que la clase y deportivismo son claves para ser considerado entre los aspirantes a ganar el trofeo:

¿CÓMO SE VOTA PARA GANAR EL BALÓN DE ORO?

1) Actuaciones individuales, carácter decisivo e impresionante

2) Actuaciones y logros del equipo

3) Clase y juego limpio

Vinicius Jr rompió en llanto después de hablar sobre su caso de racismo / Diego Souto Ampliar

Bajo estos paramentaros, el delantero del Real Madrid ha perdido puntos en la carrera por el BdO contra tipos como el mismo Rodri, que si algo lo caracteriza es su pulcritud dentro y fuera de la cancha o Dani Carvajal, que también era uno de los candidatos a ganar este año.

Por si fuera poco y hablando de este mismo tema de actitudes, Vini decidió no viajara a París para la ceremonia una vez que supo que no sería el ganador del Balón de Oro, al igual que el resto de sus compañeros de equipo merengue, que a modo de protesta, igual se quedaron en la capital española.

LISTA DE TODOS LOS GANADORES DEL BALÓN DE ORO

2024 | Rodri (Manchester City)

2023 | Lionel Messi (PSG, Inter Miami)

2022 | Karim Benzema (Real Madrid, Francia)

2021 | Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Argentina)

2020 | No entregado

2019 | Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

2018 | Luka Modric (Real Madrid, Croacia)

2017 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal)

2016 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal)

2015 | Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

2014 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal)

2013 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal)

2012 | Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

2011 | Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

2010 | Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

2009 | Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

2008 | Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal)

2007 | Kakà (Milan, Brasil)

2006 | Fabio Cannavaro (Real Madrid, Italia)

2005 | Ronaldinho (Barcelona, Brasil)

2004 | Andriy Shevchenko (Milan, Ucrania)

2003 | Pavel Nedvd (Juventus, República Checa)

2002 | Ronaldo (Real Madrid, Brasil)

2001 | Michael Owen (Liverpool, Inglaterra)

2000 | Luís Figo (Real Madrid, Portugal)

1999 | Rivaldo (Barcelona, Brasil)

1998 | Zinédine Zidane (Juventus, Francia)

1997 | Ronaldo (Inter, Brasil)

1996 | Matthias Sammer (Borussia Dortmund, Alemania)

1995 | George Weah (Milan, Liberia)

1994 | Hristo Stoichkov (Barcelona, Bulgaria)

1993 | Roberto Baggio (Juventus, Italia)

1992 | Marco Van Basten (Milan, Holanda)

1991 | Jean Pierre Papin (Marsella, Francia)

1990 | Lothar Matthäus (Inter, Alemania)

1989 | Marco Van Basten (Milan, Holanda)

1988 | Marco Van Basten (Milan, Holanda)

1987 | Ruud Gullit (Milan, Holanda)

1986 | Igor Belanov (Dínamo de Kiev, URSS)

1985 | Michel Platini (Juventus, Francia)

1984 | Michel Platini (Juventus, Francia)

1983 | Michel Platini (Juventus, Francia)

1982 | Paolo Rossi (Juventus, Italia)

1981 | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Alemania)

1980 | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Alemania)

1979 | Kevin Keegan (Hamburgo, Inglaterra)

1978 | Kevin Keegan (Hamburgo, Inglaterra)

1977 | Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach, Dinamarca)

1976 | Franz Beckenbauer (Bayern, Alemania)

1975 | Oleg Blokhin (Dínamo de Kiev, URSS)

1974 | Johan Cruyff (Barcelona, Holanda)

1973 | Johan Cruyff (Barcelona, Holanda)

1972 | Franz Beckenbauer (Bayern, Alemania)

1971 | Johan Cruyff (Ajax, Holanda)

1970 | Gerd Müller (Bayern, Alemania)

1969 | Gianni Rivera (Milan, Italia)

1968 | George Best (Manchester United, Irlanda del Norte)

1967 | Flórián Albert (Ferencváros, Hungría)

1966 | Bobby Charlton (Manchester United, Inglaterra)

1965 | Eusebio (Benfica, Portugal)

1964 | Denis Law (Manchester United, Escocia)

1963 | Lev Yashin (Dínamo de Moscú, URSS)

1962 | Josef Masopust (Dukla Praga, Checoslovaquia)

1961 | Omar Sívori (Juventus, Italia)

1960 | Luis Suárez (Barcelona, España)

1959 | Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, España)

1958 | Raymond Kopa (Real Madrid, Francia)

1957 | Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, España)

1956 | Stanley Matthews (Blackpool, Inglaterra)