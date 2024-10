Chivas no me genera nada: André Jardine menospreció a Guadalajara previo a la Liguilla / Jam Media

Cuando América y Chivas se juegan una edición más del Clásico Nacional, este encuentro divide por completo al futbol mexicano, por la histórica rivalidad que tienen ambas escuadras; sin embargo para el entrenador del América, André Jardine, el Rebaño solo es un equipo más de la Liga MX.

Y es que de cara a la Liguilla del Apertura 2024, el técnico brasileño le toma más importancia a otros equipos como Cruz Azul o Toluca, quienes pasan por un buen momento en la presente temporada al colocarse en el primer y segundo lugar de la clasificación, respectivamente, por lo que, de momento el cuadro rojiblanco no le causa ningún problema.

“Siendo sincero, nada. Cada uno con sus problemas, tenemos los nuestros. Chivas es uno de los rivales de la Liga y para mí no es el único; no es fácil enfrentar a Pumas, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Toluca. Hay varios equipos hoy que tienen nivel para pelear por el título, entonces me preocupa igual jugar contra Chivas que con Toluca o con Tigres”, comentó el entrenador en entrevista con TUDN.

Cabe mencionar que por el momento el América se encuentra en el noveno lugar de la tabla general, logró meterse a la zona de play- in, tras vencer 2-0 a Monterrey en el marco de la Jornada 14 y a falta de tres jornadas para que concluya la fase regular podría mejorar su posición, siempre y cuando sume de a tres unidades.

