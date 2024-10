Alan Cervantes habla sobre la llegada del América al Estadio Azul: “Nos sentimos mucho más identificados con un Estadio Azteca”

La llegada de Alan Cervantes al América hizo mucho ruido, ya que André Jardine ya contaba con elementos como Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo y además estaba el reciente fichaje del exjugador de Pachuca, Chiquito Sánchez y hoy en día tiene el voto de confianza del estratega azulcrema.

“Para mí también fue complicado saber que llegaba a un equipo tan competitivo sobre todo en el mediocampo con muchísimos jugadores y de grandísima calidad. Sabía que iba a ser difícil, pero me gustan los retos, me gusta afrontarlos de la mejor manera, trabajo como siempre he trabajado toda mi vida para conseguir lo que quiero y hoy por diferentes razones se me presenta la oportunidad y la estoy aprovechando para seguir dándole a la institución, al equipo, a mis compañeros al cuerpo técnico y a la afición también una demostración de lo que soy capaz”, comentó en entrevista con W Deportes.

Ante la agenda tan apretada que tuvieron las Águilas durante la jornada doble y duelos amistosos, el jugador azulcrema habló sobre la carga de trabajo: “Al final de cuentas no somos máquinas y el ritmo de los entrenamientos que tenemos es muy fuerte, la seguidilla de partidos también y al final de cuentas los viajes, los traslados pesan y eso se ve reflejado en el campo y se ha visto reflejado desafortunadamente en las lesiones”, agregó.

Por otra parte, el mediocampista habló sobre la que ahora es su nueva casa: el estadio Ciudad de los Deportes, recinto que les ha costado llenar y contar con su afición, tal y como ocurría en el Estadio Azteca.

Por cierto, está raro que la lluvia, lo incomodo y viejo del estadio, el estacionamiento, la hora y la economía, solo le afectan al América y a su afición… #CruzAzul cada 15 días llena ese mismo estadio “inaccesible”. pic.twitter.com/fbBUQgPjW2 — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) September 22, 2024

“Creo que sí es un estadio diferente con condiciones diferentes, se ha visto reflejado. No es pretexto, ni justificación porque estamos y tenemos que estar preparados para afrontar este tipo de cosas porque este equipo está para eso, simplemente creo que al final del día sí nos sentimos mucho más identificados con un Estadio Azteca que era nuestra casa con nuestra afición en el cual nos preparaban y adaptaban las condiciones a lo que nosotros estamos acostumbrados que es al buen futbol, una cancha rápida, entonces claro que sí nos beneficia estar en la localía, pero tenemos que adaptarnos y sacar lo mejor posible”, apuntó.