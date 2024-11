Chicharito Hernández queda descartado para el partido vs Pumas; ¡Otro juego que se pierde!

Chicharito Hernández se queda sin jugar vs Pumas / Simon Barber

El máximo referente como centro delantero que tiene Chivas, no ha podido rendir lo necesario en lo que va de la temporada, y una vez más, Javier ‘Chicharito’ Hernández se quedó fuera de la convocatoria para encarar la fecha 15 del campeonato mexicano, que en esta ocasión enfrentan a Pumas partido que se puede denominar como clásico.

A pesar de que Hernández se habría reincorporado al grupo, con entrenamientos arduos tras las lesiones que aconteció, el escenario estaba puesto para que Chicharito viera acción vs Pumas en un nuevo regreso al campo de juego, sin embargo, Arturo Ortega prefirió al final darle descanso para evitar otra lesión en el mexicano.

Javier Hernández estaría varias semanas sin jugar con Chivas Ampliar

Por su parte, Javier Hernández sin ninguna molestia muscular al entrenar con sus compañeros, habría alzado la mano para volver a la cancha, no obstante, al comentarle que no iba a estar en el encuentro vs los Universitarios finalmente lo optó de la mejor manera, todo con la intención de recuperarlo al 100% de cara a la fase final de Liga MX.

Asimismo, toda esta información se confirmo a raíz de la publicación de convocatoria a través de un comunicado en redes sociales por parte de Chivas, en el que se esperaba pudiera estar en el banquillo de suplentes, situación que termino siendo disuelta.

¿CUÁNTOS PARTIDOS SE HA PERDIDO CHICHARITO POR LESIÓN CON CHIVAS?

Javier Hernández se ha perdido siete juegos, es decir, no juega desde la Jornada 8 del futbol mexicano todo tras lesiones que han impedido su regreso lo antes posible; al margen de las criticas por la poca presencia del jugador mexicano, que para muchos podría dejar el futbol profesional por la ardua cantidad de lesiones que acumula en la parte final de su carrera; ademas que no ha sido de vital importancia para su equipo.

Chicharito Hernández podría debutar en próximos encuentros Ampliar

¿QUIÉN ESTÁ PARA JUGAR EN VEZ DE CHICHARITO?

Para Arturo Ortega la tarea de buscar un centro delantero ha sido difícil, sin embargo hay buenos prospectos que han ayudado a Chivas ante la ausencia de Chicharito como: Ricardo Marín, Teun Wilke, Pavel Pérez, Carlos Cisneros, Cade Cowell, Yael Padilla, estos últimos quienes pueden ocupar la posición de centro delantero del Rebaño.