Borja exhibe a Siboldi sobre corrupción en el Cruz Azul

Jonathan Borja, ex jugador de Cruz Azul, realizó fuertes declaraciones exhibiendo a Robert Dante Siboldi y a su cuerpo técnico por presunta corrupción durante su breve paso por el cuadro celeste.

El futbolista ecuatoriano actualmente milita con El Nacional, por lo que al estar lejos del fútbol mexicano, y decidió romper el silencio revelando lo que sucedió y él mismo vio en su paso por la Máquina, exhibiendo a Siboldi, además de recordar aquella remontada que sufrieron ante los Pumas de la UNAM en las semifinales.

Para alinear a un jugador el Cuerpo Técnico de Cruz Azul debía recibir una cantidad de dinero. Misma que nunca llegó. Un trabajador del club y el representante que lo llevó se lo quedaron. Eso le costó ser prácticamente marginado de los Cementeros.

“Siempre hay algo que se lleva el DT, ahora se está manejando el fútbol así”, Borja asegura que en la actualidad, para jugar, el Director Técnico tiene que recibir dinero. Con este argumento acusó al cuerpo técnico del equipo.

“Vuelvo yo a Cruz Azul, tuvimos una muy buena temporada, siempre fuimos punteros, siempre estuvimos ahí, de ganar la Copa. Nos vamos en semifinales contra Pumas, le ganamos 4-0 de ida y nos remontó un 4-0 a Pumas en su gancho”.

“Y después yo me entero de que había un empresario cercano al CT, no voy a dar nombres por respeto, que ellos tenían que llevarse una cantidad de dinero, ¿me entiendes? Y ese dinero, entre el empresario que a mí me llama para irme yo a Cruz Azul y una persona que trabajaba en el Club, se lo quedan ellos. Y ese fue el problema con el que Cruz Azul”, señaló al periodista ecuatoriano Joaquín Saavedra, en entrevista para Futbol Sin Casete y Studio Futbol.

El ecuatoriano jugó algunos partidos, con muy pocos minutos con el Cruz Azul. En la Liga MX durante el Clausura 2020 y el Guardianes 2021.

Sumando apenas treinta y dos minutos en cuatro juegos, todos dirigidos por Robert y en su cuerpo técnico estaban, de acuerdo a los registros de la Liga Mx; Juan Rodriguez preparador físico, José Cancela auxiliar técnico y Gonzalo Cigliuti auxiliar técnico.

“Jugué, sí jugué. Jugué normal diría, pero tendría que haber jugado muchísimo más, porque el tiempo que yo jugaba, la hinchada decía: ¿Por qué no juega Borja? Si Borja, cuando juega, es otra cosa, es muy distinto todo”, comentó.

Después de su paso por La Máquina, llegó al Always Ready de Bolivia, de ahí regresó a su país para jugar en el Mushuc Runa y posteriormente recalar en el Nacional de Ecuador, donde actualmente milita.

Conflicto para el banquillo del Necaxa con Siboldi

Esta noticia no le viene nada bien al estratega que sería de las opciones principales para dirigir Necaxa. Después de ser rechazado por Chivas y que Tigres no quiera seguir contando con él, su imagen en la Liga MX se encuentra bastante dañada.

Teniendo en cuenta esto, todavía no se ha adelantado nada concreto con respecto a su futuro, sin embargo ha mostrado ser un técnico de mucha jerarquía para el fútbol mexicano.

El uruguayo ha forjado su carrera en el fútbol mexicano desde 1989, primero como jugador y luego como entrenador. Durante su trayectoria como futbolista, vistió las camisetas de equipos como Atlas, Cruz Azul, Puebla y Tigres hasta el año 2000.

Su debut como director técnico fue en 2012 con Dorados, y desde entonces ha dirigido a Santos, Veracruz, Cruz Azul, Xolos y, más recientemente, a los Tigres. Fuera de México, tuvo una breve experiencia dirigiendo al Al-Ahli en Arabia Saudita.

La llegada de Siboldi a Necaxa podría representar una nueva oportunidad para el equipo. La experiencia y el historial de éxito del uruguayo en la Liga MX lo convierten en una opción atractiva aunque se pone en duda con estas nuevas polémicas.