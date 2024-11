Jaime Jáquez Jr se pone máscara del Día de Muertos y asegura: “Es una oportunidad para hacer historia en México”

Jaime Jáquez Jr es de las pocas a estrellas México-Americana que pasan por buen momento en la NBA con el conjunto de Miami Heat, y ahora verá acción en tierras mexicanas en donde buscará ser el primer mexicano en poder ganar un encuentro de esta índole.

El hacer historia en México será esencial para Jáquez: “Tengo grandes experiencias, cada vez que vengo a México me la paso muy bien. Es una oportunidad de hacer historia (ser el primer mexicano en ganar en México), vamos a cambiar eso”. Asimismo, el basquetbolista del Heat habló sobre la influencia que hay entre la cultura americana y mexicana, “Siempre he sido cercano a mis abuelos, ambos son mexicanos, así que crecí con toda la cultura desde niño, pero yo me críe en América, tengo lo mejor de los dos mundos”, comentó Jaime Jáquez.

Jaime Jaquez Jr da el sí para el Preolímpico / Megan Briggs Ampliar

Además, Jaime mencionó que buscaría en su momento poder jugar en tierras mexicanos siempre y cuando se habrá un a plaza de equipo en tierras aztecas, ”Seguro que sí, tengo contrato y amo Miami, pero en el futuro no lo sé, puede ser, no quiero decir que no y no quiero decir que sí, todo es posible”.

¡JAIME JÁQUEZ QUIERE MARCAR ÉPOCA COMO FERNANDO VALENZUELA!

Jaime Jáquez hablo sobre Fernando Valenzuela quien recientemente falleció, siendo de los grandes deportistas que tiene México en toda su historia, sin embargo, para él será una tarea difícil de superar pero no imposible al tener sangre mexicana y poder dejar huella en la NBA.

“Tal vez algún día, compararme con alguien cómo él, no quiero hacer eso, él fue alguien tan grande, que ahora descansa en paz con un legado tan increíble”, declaró Jáquez.

Jaime Jaquez y Miami Heat, fuera del NBA In-Season Tournament / Justin Casterline Ampliar

¿QUIÉN ES JAIME JÁQUEZ?

El basquetbolista con doble nacionalidad, mexicana y americana, con 23 años de edad es de las estrellas que brilla en la NBA dentro del relevante equipo del Miami Heat.

Seleccionado en el pick numero 18, Jáquez nació en California con cuatros años de formación estudiantil dentro del UCLA, siendo el sexto mexicano en jugar dentro de la NBA, e inclusive siendo referente de la escuadra de Miami.

¿CUÁNDO JUEGA MIAMI HEAT VS WASHIGTON WIZARDS?

El equipo de Jaime Jáquez Jr, el Miami Heat verá acción a las 19:00 Hrs en la Arena CDMX, el basquetbolista azteca que será el único en pisar la duela desde la llegada de la NBA a tierras mexicanas.

Jaime Jáquez y la emoción de celebrar el Día de Muertos en la #NBAenMéxico 🇲🇽💀🏀 pic.twitter.com/LkHNJVZ4Pa — NBA MÉXICO (@NBAMEX) November 1, 2024