Andrés Guardado anuncia su retiro del futbol; podría integrarse a la Selección Mexicana junto Javier Aguirre

Andrés Guardado anunció su retiro de forma oficial del fútbol, con lo que pondrá fin a una carrera de casi 19 años como profesional. Uno de los jugadores más emblemáticos de la Selección Mexicana está cerca de colgar los botines, luego de su paso por el futbol mexicano jugando con Atlas y León; así como en el viejo continente.

El Principito debutó un 14 de diciembre del 2005, vistiendo la camiseta del Atlas, equipo con el que llegó a la Selección Mexicana con la que tuvo su primera aparición en el Mundial de Alemania 2006.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Luis García cuestiona el llamado de Julián Quiñones a la Selección Mexicana: ‘No merece estar convocado’

Fue en Europa en donde desarrolló la mayor parte de su carrera y es que en el 2007 emigró con el Deportivo La Coruña de España, además de que vistió las camisetas de Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Real Betis y en este año regresó al balompié nacional para jugar dos torneos con el León.

“Quiero agradecerle todos los momentos que pude haber vivido, gracias al Atlas, que me dio la primera oportunidad, a la Coruña, al PSV, Valencia, Leverkusen, al Betis, a León, no hay manera de cómo decir gracias. A mis amigos, a los que se fueron, a los que se quedaron, a los que me acompañaron. Tenemos una ligera esperanza de estar en Play-In, pero si no, el domingo será mi último partido como profesional”, reveló Guardado en Instagram.

ANDRÉS GUARDADO ANUNCIA SU RETIRO DEL FÚTBOL PROFESIONAL

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



- En un live de Instagram, el Principito confirmó que se va del fútbol 😳😔



¡SE VA UNA LEYENDA DEL FÚTBOL MEXICANO!

¡HASTA SIEMPRE CAPITÁN! 🇲🇽 pic.twitter.com/Ndy2QZRbdD — W Deportes (@deportesWRADIO) November 7, 2024

Con el Tricolor disputó su último partido en octubre pasado y es el jugador con más partidos en la historia de la Selección Mexicana al haber participado en 180 encuentros. Es así como Andrés Guardado se retirará al término de este año, en donde, si León no avanza a la fase final de la Liga BBVA MX, podría ver su último partido este domingo ante Rayados de Monterrey.

GRACIAS ANDRÉS 🇲🇽🫶🏼👑

GRACIAS ANDRÉS 🇲🇽🫶🏼👑

GRACIAS ANDRÉS 🇲🇽🫶🏼👑

GRACIAS ANDRÉS 🇲🇽🫶🏼👑

GRACIAS ANDRÉS 🇲🇽🫶🏼👑

GRACIAS ANDRÉS 🇲🇽🫶🏼👑

GRACIAS ANDRÉS 🇲🇽🫶🏼👑

GRACIAS ANDRÉS 🇲🇽🫶🏼👑

GRACIAS ANDRÉS 🇲🇽🫶🏼👑 pic.twitter.com/f3a2lburj1 — W Deportes (@deportesWRADIO) November 7, 2024

¿QUÉ SIGUE PARA ANDRÉS GUARDADO?

Andrés Guardado es uno de los jugadores que ha dejado una gran huella en la Selección Mexicana y podría seguir dejando su legado, pero no como seleccionado, sino ahora como parte del cuerpo técnico.

Y es que ante los cambios que se han dado en el banquillo Tricolor, con la llegada de Javier Aguirre, el Principito podría sumarse a partir de enero a Rafa Márquez para apoyarlo con las estrategias para futuros partidos de preparación rumbo al Mundial 2026.

Cabe mencionar que el propio Andrés Guardado en varias ocasiones ha declarado que le gustaría ser parte de la dirección técnica, ya que uno de sus más grandes sueños es dirigir a la Selección Mexicana y de ser posible, le gustaría llegar al banquillo para la Copa del Mundo del 2026, aunque sea como asistente técnico.