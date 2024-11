Club América no podrá mudarse del Estadio Ciudad de los Deportes según el reglamento

El partido América vs Pachuca, que se celebró en el Estadio Cuauhtémoc, fue todo un éxito taquillero para el cuadro de Coapa, pues acabó siendo un punto favorable para las Águilas porque lograron el triunfo y los aficionados lograron una gran entrada pues hubo más de 40 mil aficionados, la mejor asistencia del torneo para las Águilas ejerciendo como anfitrión, incluso por encima de los registros que se dieron en los juegos contra Chivas de 26 mil y contra Pumas de 23 mil asistentes.

Al terminar el partido empezaron a surgir especulaciones de si América podría cambiar de sede para sus partidos de Liguilla. A falta de una jornada, los de Coapa aspiran a meterse a la fiesta grande de manera directa o bien jugarían el Play-In, en el caso de avanzar de forma directa tendrían un partido de cuartos de final, si no logran el pase directo y quedan en séptimo o noveno puesto, disputarán como locales un juego de Play-In.

Por parte de los americanistas surgió un gusto por lo que se vivió en Puebla eso es un hecho, entonces surgieron rumores de que América no volvería a jugar en el estadio de la Ciudad de los Deportes para esta temporada, sin embargo, el reglamento de competencia se lo impide, a menos que justifique este movimiento.

En el Artículo 39 del Reglamento de Competencia de la Liga MX para la Temporada 2024-25, hace mención al tema del Estadio y menciona que “Los partidos oficiales de la competencia deberán celebrarse en los estadios registrados por cada club, por lo que ningún club durante la Temporada podrá cambiar de sede para celebrar partidos oficiales”

Los azulcremas registraron el Estadio Ciudad de los Deportes al igual que Cruz Azul para este año futbolístico, por lo que no podrían cambiar de sede, a menos que exista una razón de fuerzas mayores. “A menos que exista una causa debidamente justificada, la Liga MX, autorizará que un club juegue uno de sus partidos en distinta sede, siempre que a juicio de dicho Órgano sea pertinente autorizar el cambio”.

El juego contra Pachuca se movió de lugar por la suspensión de actividades que impuso la Alcaldía Benito Juárez, pero una vez retirados los sellos de suspensión la operación se restableció, por lo que las Águilas no tendría esa “causa debidamente justificada” para no hacer uso del inmueble que registró al inicio de la temporada.

También puedes leer: Lo que necesita el Club América para clasificar a la Liguilla directa del Apertura 2024 de la Liga MX

Se comentaba que la Liguilla no forma parte de la Temporada, lo cual no es verdad, porque el ciclo contempla todo lo que ocurra entre el Apertura 2024 y Clausura 2025. Así que si no hay otra suspensión o que se lleguen a empalmar eventos el mismo día en la Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros México, como ya está prohibido por la Alcaldía Benito Juárez, el club no tendrían otra justificación para moverse.

Eso sí, si la Liga considera que puede existir otro conflicto en esta zona, le puede autorizar mover sus juegos de Liguilla como lo hizo con Atlante, que jugará la Liguilla del torneo en Pachuca.

¿Qué sigue para el siguiente año?

Desde que se impuso que el Estadio Azteca cerrará sus puertas para una remodelación, el año pasado en Coapa se analizaron escenarios para ver dónde jugaría el equipo cuando empezaran las obras para el Mundial de 2026.

Aunque contraviene de manera clara el Reglamento de Competencia, en entrevista con Milenio, Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, reconoció el pasado 19 de enero que contemplaban la idea de un equipo itinerante, que pudiera jugar en diferentes plazas durante la temporada.

“Estamos buscando las sedes con las que podríamos alternar, queremos llevar un partido al norte del país, otro probablemente en Guadalajara, Querétaro, el mismo Morelia puede ser porque hace mucho que no tiene futbol de Primera División. Hay estadios que pueden albergar un partido, fácilmente, del América como local, nos encantaría poder llevarle a la afición que tenemos en el interior de la república ese gusto y que pueda vivir eso jugando el América de local”, dijo en su momento.

Tras el bicampeonato, se decidió que fuera el estadio de la Ciudad de los Deportes su nueva casa, pues se pensaba que con los títulos bastaría para tener el arrastre de su gente, pero no fue así, pues ha tenido entradas muy bajas. El equipo no hace click con dicho inmueble, pero en Puebla, América se sintió local, en una sede neutral vio por todos lados playeras amarillas.

La idea se sigue analizando, pero en caso de que América desee cambiar de sede para el 2025, las Águilas deben solicitarlo a la Secretaría General de la FMF y el Comité Ejecutivo deberá aprobarlo o negarlo.