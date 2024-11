América fue el que menos minutos de jóvenes sumó en el Apertura 2023 de la Liga MX

La Fase Regular del Apertura 2024 ya terminó, después de los partidos de la Jornada 17 y con la nueva regla sobre los minutos de que deberían de jugar los menores la situación quedó mal para los azulcremas.

Las Águilas del América fueron el último lugar en la regla de menores. La cual regresó para este torneo Apertura 2024 de la Liga MX con la finalidad de fomentar la participación de jugadores de fuerzas básicas menores de 23 años.

El bicampeón vigente del fútbol mexicano, no vivió su mejor torneo, pues por primera vez en su historia están dentro del Play In, además de no haber acumulado los minutos de los jóvenes para no recibir sanción.

Después de la última fecha de la fase regular, todos los clubes lograron superar la barrera de los mil minutos que establece el reglamento, por lo tanto no hubo sanción.

Tigres y América fueron los clubes que acumularon menos minutos, raspando el límite con solo 1010 y 1006 minutos. Atlas fue el último equipo en lograr la meta en el duelo ante Necaxa. Sin embargo, América fue el último lugar en la tabla.

El jugador más destacado fue, Dagoberto Espinoza de 19 años, categoría 2004, con 328 minutos, quien debutó con las Águilas en Concacaf.

Las Águilas no pudieron evitar una penalización de tres puntos, que se aplica si no se cumplen los minutos mínimos establecidos, una diferencia que puede ser crucial para calificar a la Fase Final.

La Liga MX ha anunciado que para el año futbolístico 2025-2026, el requisito de minutos aumentará a 1,530, incentivando aún más el uso de jugadores de Fuerzas Básicas en los próximos torneos.

¿Cómo funciona la tabla de la regla de menores?

Ahora que terminó la fase regular del Apertura 2024, es fundamental explicar cómo cómo funciona la tabla de la regla de menores en la Liga MX, pues algunos equipos podrían haberse visto afectados en caso de no haber cumplido con el mínimo de minutos establecidos.

Los equipos tendrán que cumplir 1000 minutos con jugadores de las categorías del 2005 al 2001, pero es importante considerar que son repartidos en los siguientes porcentajes equivalentes. Del 2005 equivale a un 100%, 2004 a un 80%, 2003 un 60%, para los jugadores nacidos en el 2002 reciben un 40% y 20% para los más grandes del 2001.

En caso de que algún equipo no lograra cumplir con los mil minutos en la tabla de la Regla de Menores, se hubieran visto afectados inmediatamente con una deducción de tres puntos, además de una reducción del 30% en sus ingresos por derechos de formación de jugadores.