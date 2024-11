Nacho Ambriz renuncia como DT de Santos

Nacho llegó al banquillo de los albiverdes en febrero de este año, ya con el torneo iniciado, en donde no pudo componer el rumbo del conjunto norteño, pues terminó eliminado en la decimoquinta posición con apenas 15 puntos.

Para este torneo las aspiraciones eran altas, pero lejos de cumplirlas, generó el peor torneo corto en la historia de Santos, pues si bien es la tercera vez en la historia en la que los laguneros quedaron como coleros generales, fue la ocasión con menos puntos sumados con apenas 10 unidades.

En su paso por la comarca, Ambriz apenas pudo ganar seis partidos, por seis empates y un total de 19 derrotas.

Es así como uno de los directores técnicos mexicanos con mejores resultados en los últimos años, como Nacho Ambriz, renunció a su cargo como entrenador de Santos Laguna.

De acuerdo con información de César Luis Merló, el estratega presentó su renuncia a Aleco Iraragorri, esto a pesar de declarar que su intención era seguir, al final la decisión que tomó fue la de alejarse del proyecto lagunero.

Dejó a Santos en el último lugar, tras haber perdido el último partido de la temporada regular contra Querétaro. En 17 partidos el equipo sólo logró sumar diez unidades, registrando como el peor torneo en su historia.

Los 31 partidos del estratega significan la tercera menor cantidad de partidos con un equipo en su carrera. Anteriormente con SD Huesca sólo dirigió 12 encuentros, mientras que con Chivas sólo alcanzó 18 partidos.

La trayectoria que lo llevó a su fin

En lo que lleva de carrera como director técnico, los resultados no han acompañado del todo al mexicano, ya que en el 2022 pudo llegar a la Final de la Liga MX con Toluca, pero fue vapuleado por Pachuca con un marcador global 8-2.

Nacho llegó al Club Santos el 12 de febrero de 2024, tras un exitoso paso con los Diablos del Toluca, firmó con los Guerreros. Pero, el ex entrenador del América no consolidó su proyecto, por los resultados dados actualmente y no solo por las derrotas y la falta de victorias, sino porque la afición dejó de acudir al estadio.

Los fanáticos abandonaron al equipo a mitad del torneo, en cada partido como locales las butacas lucían vacías. Por ello Grupo Orlegi nombró al hijo de Alejandro Irarragorri como su nuevo director deportivo.

Definitivamente lo era lo que buscaba el estratega, pues no había registrado un desempeño tan bajo como lo vivió en la Lagunera, por lo que habría optado dejar su cargo y dar paso a que la nueva directiva busque otro entrenador y espere que el próximo torneo los aficionados llenen de nuevo las butacas del estadio.