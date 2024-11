Estadio Azteca: Así se ve el coloso en plena remodelación; tiraron ya una tribuna completa VIDEO

La última vez que el Estadio Azteca abrió sus puertas para un partido de futbol, América derrotó a Cruz Azul en la gran Final del futbol mexicano y levantó su título número 15. A 6 meses de aquella noche inolvidable, poco queda de lo que era el marco esplendoroso del Coloso de Santa Úrsula y hoy todo es arena, maquinaria, trailers y cientos de trabajadores que día a día avanzan en la remodelación del recinto deportivo más importante en México.

Se han dado a conocer imágenes recientes, apenas tomadas este fin de semana, de cómo van los trabajos en el inmueble, donde ya se pueden ver varios detalles que adelantan el resultado final: Una bandeja inferior completamente cambiada, los palcos de prensa y de transmisiones ya no estarán más, al menos no como los conocemos, los launges VIP ya fueron tumbados en su totalidad y otras modificaciones que de a poco se van revelando.

En el video de poco menos de un minuto, tomado por uno de los trabajadores en el Azteca, se ve como se construyeron rampas de arenas para la entrada de maquinaria pesada al área de gradas y la destrucción de las mismas.

Las primeras acciones se han hecho, además del retiro del césped, en la zona donde estaban los palcos VIP en la parte inferior, los cuales ya fueron tumbados.

Hay que recordar que en esta zona no había dueños como tal de las estancias, sino que se vendían experiencias muy especiales, con un costo elevado. Ahí mismo se ubicaba el dueño del América, Emilio Azcárraga. Sin embargo, para la Copa del Mundo del 2026, FIFA tiene como requisito, tener toda la capacidad del estadio habilitada para la venta de boletos, por eso se tuvo que destruir dicha sección y en su lugar volverá a haber asientos comunes como antes.

También en esa misma zona será el acceso principal a la cancha, el cual hoy en día se ubica detrás del arco norte, debajo del escudo pintado en las gradas y donde está el pasillo legendario que por muchos años ha caracterizado la llegada al inmueble de Tlalpan.

Ahí se construirá un el túnel más grande del estadio, para los equipos salten a la cancha por la mitad del campo y no por el fondo. Aunque aún no se detalla si los vestidores también se cambiarán de sitio para no hacer el recorrido desde atrás de la meta hasta el nuevo acceso.

LOS PALCOS TAMBIÉN CAMBIARÁN

Si bien, hace no mucho se cambió toda la zona de palcos de prensa, a petición de la NFL, para los juegos de futbol, la mayoría de esa zona queda vacía y por lo tanto obsoleta, por lo que también serán modificados en tamaño y amenidades para albergar el Mundial en dos años.

Mientras que la zona donde están los palcos de transmisión para Televisa y para W Radio y W Deportes, serán eliminados y darán paso a otra sección de asientos.

En el video se observa como ya fueron retirados los cristales y acrílicos que separaban a los medios de comunicación de la afición en la zona general.

Estadio Azteca 2026 Ampliar

¿CÓMO QUEDARÁ EL ESTADIO AZTECA?

De acuerdo a renders dados a conocer hace algunos meses por la cadena TUDN, más allá de las modificaciones internas en las gradas del Estadio Azteca, el foco principal y la cual será la última parte de los trabajos, están en la parte exterior, donde la fachada, el techo, la explanada y los accesos al estadio, serán renovados por completo.

Se pondrá un techo con luminaria LED, parecido al que usa el Bayern Munich en el Allianz Arena y se construirá un segundo piso en la explanada de Tlalpan, para ir a la parte superior del recinto y no entrar desde abajo, por las múltiples rampas como hoy en día pasa.

En cuanto al estacionamiento del lado de Circuito Azteca, aún no hay novedades, pero se han manejado versiones de construir otro nivel para albergar muchos más autos de los que ahora recibe y lo cual es el principal problema para la llegada a los juegos del América. Se habló de un hotel y un centro comercial, el cual no se ha descartado por completo, pero la posibilidad cada día es menor.

- Techo iluminado al estilo Allianz Arena

- Adiós al lounge VIP y palcos plus en la parte baja

- Adiós a los palcos de patrocinadores en el anillo superior

- Nueva explanada

ASÍ QUEDARÁ EL ESTADIO AZTECA PARA EL 2026

El estadio Azteca tiene presupuestado abrir sus puertas para enero del 2026, donde América confía en poder jugar ese semestre previo a la Copa del Mundo en su casa, aunque la realidad es que FIFA busca y espera, que se reinaugure, única y exclusivamente para el Mundial, donde hay muchas posibilidades de que el juego inaugural sea en el Coloso de Santa Úrsula..