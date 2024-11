Uno de los espectáculos más grandes que tiene la lucha libre en México hará acto de presencia con la Triple AAA y el cierre de la gira “Orígenes”, en una batalla que sacará chispas entre el ’Patrón’ Alberto frente a Cibernético, en busca del Megacampeonato.

La sede será el Gimnasio Juan de la Barrera, el próximo 7 de diciembre, cabe destacar que un día después se verán las caras, pero en la Sultana del Norte, con el rubro de tercias en el que participarán Octagón Jr, y un luchador sorpresa acompañado a Cibernético.

Triple AAA finalizará el año con el cierre de la gira ‘Orígenes’; ¡Te decimos la cartelera completa! Ampliar

Asimismo, los contrincantes que acompañarán al ‘Patrón’ en la batalla serán Pierroth Jr y el Mesías.

¿QUÉ DIJO EL ’PATRÓN’ ALBERTO SOBRE LA CARTELERA ORÍGENES EN SU FACE FINAL?

Previo al combate en la gira de medios, el ‘Patrón’ Alberto recalcó que él es el mejor luchador que ha tenido México, al asimilar su pasado en la WWE; a la par se ve favorito en la contienda vs Cibernético, a quien también le dejo un mensajito, aunado a que se refirió de Latín Lover como un ‘nefasto director de talento’.

“Nos vienen dos luchas muy interesantes que son las últimas del año, tengo que empezar con esa, porque es otra de esas luchas mandadas por el tipo este nefasto director de talento latino contra el Cibernético. Va a recordar mi nombre por el resto de su vida, porque al final del día el Cibernético no es más que un perro persiguiendo un automóvil, es como ese perro que va detrás ladrando persiguiendo el automóvil, y en el momento que lo alcanza, no sabe qué hacer, se queda como idiota nada más“, declaró el ’Patrón’ Alberto.

¡Están listos CDMX!



Próximo 7 de diciembre Regresa AAA con un espectacular evento



Lucha por el campeonato de AAA @PrideOfMexico VS Cibernético



Lucha por el campeonato Crucero @Laredokidpro1 y Matt Riddle



¿Quien Ganará ese día? pic.twitter.com/DZ1uizksbu — FANSDELUCHALIBREAAA_1 (@FANSDELUCHALIB3) November 23, 2024

¿QUÉ MENCIONÓ LATÍN LOVER SOBRE LAS CRÍTICAS HACIA SU TRABAJO EN LA TRIPLE AAA?

Aunque el pique esta caliente entre Alberto, y quien es el actual Director de Talentos, Latín Lover, este último dijo que las criticas no le afectan para nada, y que no tiene una piel frágil como sus contrincantes.

“Hay diversos luchadores a los que no le gustan mis proyectos personales en este caso mi podcast, pero la verdad no me interesa lo que digan de mi; para ser un luchador profesional hay que entrenar con todo y actualmente no estoy para mantener esa profesión ya que sufro de algunas lesiones. A decir verdad, hay un pique fuerte con Konan, Alberto, pero me mantengo relajado y agradecido por la oportunidad que tengo como Director de Talentos en la Triple AAA”, concretó Latín Lover.

Lucha por el Megacampeonato de @luchalibreaaa: Cibernético vs @PrideOfMexico



7 de diciembre, Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera de la Ciudad de México 🇲🇽



Boletos disponibles en @boletomovil pic.twitter.com/D8b1JvGRwK — Marisela Peña (@MPenaAAA) November 23, 2024

CARTELERA CIERRE DE GIRA “LOS ORÍGENES” / 7 DE DICIEMBRE JUAN DE LA BARRERA