Jugador de Cruz Azul, en la mira de Rayados para el Mundial de clubes... ¿Y un poco más?

La semana pasada, FIFA confirmó que los equipos que disputen el Mundial de Clubes, podrán reforzarse con jugadores que no estén en su plantilla oficial para los torneos locales; es decir, que solo sean fichados para disputar el campeonato de verano próximo. Ante esto, las 32 franquicias analizan la posibilidad de reforzar sus equipos y en México hay uno que ya tiene un nombre en mente y juega en Cruz Azul.

Y es que Monterrey, a pesar de tener un equipo casi europeo por la cantidad de estrellas internacionales que tiene, hay un punto en el cual no termina de convencer y es la media cancha.

En el cuadro de Demichelis, el Corcho Rodríguez no pasa por su mejor momento, Iker Fimbres parece no dar el paso de jerarquía que se necesita y ya no tienen más nombres de mediocampistas de corte defensivo.

Es por eso que en La Pandilla ya le han puesto el ojo a una de las figuras de La Máquina y un seleccionado nacional habitual en la era de Javier Aguirre.

ERIK LIRA, EN LA MIRA DE MONTERREY

Se trata de Erik Lira, el polifuncional mediocampista/defensor de Cruz Azul que en el último año ha estado jugado a un gran nivel y que ha sido bastión en el funcionamiento del cuadro cementero, tanto con Martín Anselmi y ahora con Vicente Sánchez.

Ya sea como libero en una línea de 3 o como único contención, entrando y saliendo de la línea defensiva, Lira se ha ido ganando créditos en Cruz Azul y eso ha destapado el interés de los Rayados, que buscan, no solo llevarlo como refuerzo al Mundial de Clubes, sino sumarlo de forma permanente a su equipo a partir de verano.

El mexicano de 24 años, está en últimos detalles para renovar contrato con los de La Noria, por lo que tendrá una cláusula de salida importante en caso de que algún club mexicano quiera venir por él, aunque en Monterrey eso no sería problema.

Erik Lira en exclusiva con Claro Sports en W Radio / Agustin Cuevas Ampliar

Apenas en diciembre, dos clubes de Europa preguntaron por Lira, sin llegar a presentar oferta. Uno fue de Portugal y el otro de Países Bajos.

Erik está en la prelista de Javier Aguirre para ir a las finales de la Nations League y apenas en la gira sudamericana de inicios de año, marcó uno de los goles con los que el Tricolor derrotó al Inter de Porto Alegre.

CALENDARIO DE RAYADOS EN EL MUNDIAL DE CLUBES