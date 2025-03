Mundial 2026 sería sin venta de alcohol en los estadios; FIFA analiza situaciones de violencia y repetiría la fórmula de Qatar

La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y a poco más de un año de que de inicio, en la FIFA aún están ultimando detalles de la logística, sobre todo en México, uno de los tres países anfitriones. Sin embargo, uno de los temas que más les ocupa, es el de seguridad, no solo para las selecciones, sino para los aficionados y visitantes de todo el planeta que viajarán durante ese mes del torneo.

Y aunado a la seguridad, viene el bienestar de los aficionados que vayan a los estadios, motivo por el que la FIFA se plantea repetir la fórmula de Qatar 2022 y prohibir la venta de alcohol dentro de los inmuebles que alberguen los partidos del Mundial.

Los buenos resultados que se tuvieron en Doha, hacen que el organismo tenga en mente repetir la fórmula. Disfrutar del espectáculo sin bebidas alcohólicas en las gradas y solo hacerlo en zonas específicas en las inmediaciones como el famoso Fan Fest o fiestas exclusivas con patrocinadores oficiales en la previa y post partido.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Mundial 2026 en México traerá 12 mil nuevos empleos y miles de millones de dólares en derrama económica

VIOLENCIA PREOCUPA A LA FIFA

Si bien, los casos de violencia en el futbol han ido a la baja en los últimos años, algunos siguen estando presentes. Sin embargo, con la polémica decisión de no vender alcohol en Qatar, la fiesta no tuvo ni un solo registro de actividad inadecuada en las gradas.

En el caso especifico de México sí hay un foco rojo debido a los casos que se han dado en el último año en estadios como Monterrey y Chivas, donde se reportaron agresiones a aficionados visitantes y en las últimas semanas, en loe juegos de América, contra Pumas y Toluca, también hubo episodios violentos.

Por ahora, solo es una propuesta, pero no hay decisión tomada. Durante los próximos meses, miembros de la FIFA se mudarán a México donde estarán pendientes de cada uno de los detalles y temas que faltan por cerrar antes del sorteo, que en teoría, está programado para finales de este año.

¡LAMENTABLES IMÁGENES!❌😕



Se suscitó un conato de bronca dentro del Olímpico Universitario entre aficionados de América y Pumas.



No a la violencia en el futbol mexicano. pic.twitter.com/34BTxPLwnG — W Deportes (@deportesWRADIO) February 23, 2025

TAMPOCO HABRÁ ESTACIONAMIENTOS

Otro de los temas que está por cerrarse y del cual ya hace unos días Gabriela Cuevas, encargada del gobierno de México para la Copa del Mundo 2026, nos había hablado en Juicio Deportivo, es el de los estacionamientos.

En los Mundiales no se llega con auto a los estadios, debido a que la mayoría de los asistentes no son habitantes del país sede, los cual hace que no usen carro y la experiencia de una Copa Mundial se viva desde el transporte y la llegada a los juegos.

En el 2026 no será la excepción, por lo que tanto en CDMX, Guadalajara y Monterrey, trabajan a marchas forzadas para idear un plan de mejora en todos los accesos a los estadios. Desde transporte público de gran magnitud como metros o metrobús, y otros medios como camiones, turibús, taxis y plataformas.

“Cuando se vuelven estadios mundialistas, la logística cambia. Los estacionamientos no van a estar abiertos para el volumen total de su capacidad. Entonces, de la mano de FIFA hay que trabajar los temas de la llegada a los estadios. La experiencia más visible es la Fórmula 1 en México. La gente ya sabe que llegar en auto en casi imposible entonces, tanto los organizadores como el gobierno local, empieza a buscar otras opciones para facilitar la llegada al evento de sus aficionados”, dijo Gabriela Cuevas para W DEPORTES.

TE RECOMENDAMOS LEER: Estadio Azteca cambiaría su nombre tras remodelación para el Mundial 2026, con marca de un banco

En el Azteca y Zapopan no hay problema de llegada por esta vía, ya que tienen estaciones de Tren Ligero y Mi Macro muy cerca de sus explanadas, pero en el de Nuevo León, la estación más cercana es Lerdo de Tejada, que queda a poco más de 25 minutos.

Desde ya, hay reportes de compra de paquetes de turismo de varios países del mundo que empiezan a planificar sus traslados en México durante los tiempos mundialistas. Además de las tres ciudades sedes, destinos como Cancún, Acapulco, Playa del Carmen y Los Cabos, han reportado aumento de actividad para junio y julio del 2026.