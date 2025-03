Hugo Sánchez explota contra Javier Aguirre tras la ausencia de Ochoa en la convocatoria del Tri: ‘Memo es un referente mexicano’

Este lunes, Javier Aguirre dio a conocer su convocatoria con la que jugará la semifinal de la Nations League ante Canadá el próximo 20 de marzo. En su lista de 23 jugadores que realizarán el viaje a Estados Unidos no se encuentra el del portero Guillermo Ochoa, por lo que Hugo Sánchez no dudó en mandar un mensaje al seleccionador nacional por no haber llamado al guardameta.

“Yo echo de menos a Memo Ochoa, es algo especial, siento que es un símbolo del futbol mexicano y creo que Javier debió haber hablado con él. Si no, yo sí hubiese hablado con Memo, y yo estaría considerándolo, pensado estar en el Mundial. Que él no lo considere, ya lo veremos, pero dejar a Memo en el olvido me parece no agradable, sobre todo por el curriculum de lo que significa México en las copas del mundo. Tener un mexicano con seis mundiales. Como en su momento fue la ‘Tota’ Carvajal. El cinco copas, pues el que Memo Ochoa esté en seis copas del mundo me parece interesante de cara al mundo futbolístico”, comentó el exdelantero en el programa de Futbol Picante de ESPN.

Y es que para el Pentapichichi no solo fue injusta la ausencia de Paco Memo Ochoa, también mencionó a Henry Martín a quien considera un jugador con liderazgo y que merece ser tomado en cuenta para portar la camiseta Tricolor. Ante la ausencia del delantero del América, el Vasco Aguirre le dio su voto de confianza a César Huerta, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Alexis Vega, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

“Si Henry Martín se quedó en México y no fue a Europa, es para ser valorado y tomado más en cuenta. Si ahora no está convocado, siento que no se le está valorando. Creo que Henry está mostrando su liderazgo, personalidad como delantero y debe de estar en la Selección!”, agregó.