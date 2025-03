Lista de México para la Nations League 2025: Guillermo Ochoa fuera de la Selección Mexicana

Con las bajas significativas de Guillermo Ochoa y Henry Martín, este lunes, la Selección Mexicana y Javier Aguirre han dado a conocer la lista para encarar el Final Four de la Conacacaf Nations League la próxima semana.

Ni el experimentado arquero que juega en Portugal, ni el delantero del América, fueron considerados por el Vasco, que a cambio, integró a tres sorpresas que no habían tenido tanta oportunidad en la Selección Mayor.

Ramón Juárez del América, Efraín Álvarez de Tijuana y el arquero Carlos Moreno de Pachuca, sí están en la convocatoria para encarar a Canadá y buscar el título que tanto se le ha negado al cuadro Tricolor.

EL MAL MOMENTO DE PACO MEMO

No es un secreto que Guillermo Ochoa está alargando su carrera con el fin de llegar a la Copa del Mundo del 2026. La meta del arquero es poder ser, junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los únicos futbolistas en la historia en disputar 6 Mundiales.

Sin embargo, su vuelta a Europa tras la salida de América, no ha sido la mejor. Con la Salernitana descendió en Italia y ahora, con el AVS de Portugal, no solo no ha podido ayudar a su equipo a conseguir los resultados, sino que se le han escapado goles muy sencillos para un guardameta de su calidad.

Las críticas en su contra aumentan en la prensa lusitana y en la mexicana ya cuestionaban su posible llamado, aún sin conocer la lista.

Guillermo Ochoa

Mientras tanto, Henry Martín tampoco ha sido llamado. El Capitán del América va saliendo de una lesión que le impidió jugar el inicio del torneo y solo ha sido titular en 4 juegos de la temporada con las Águilas.

Además, los tres delanteros con los que compiten, viven un momento dulce en el extranjero. Raúl Jiménez apenas marcó en la Premier con el Fulham, Santi Giménez es titular con el Milan y Julián Quiñones no para de hacer goles en Arabia Saudita.

LAS SOPRESAS

Ramón Juárez no solo se ha convertido en titular con América, hoy en día para André Jardine es el #1 de todas las opciones que tiene en la defensa, incluso por encima de Israel Reyes, que también está convocado.

Efraín Álvarez es un jugador que le encanta a Javier Aguirre. El mismo DT lo elogió en la gira por Sudamérica y Carlos Moreno se ha subido como tercer arquero, por encima de otros nombres con Carlos Acevedo y Alex Padilla.

LISTA DE LA SELECCIÓN MEXICANA PARA EL FINAL FOUR DE LA NATIONS LEAGUE