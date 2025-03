Estadio Azteca tendrá cablebús, Tren Ligero más rápido y será de los más modernos del mundo; recibirá 11 millones de dólares al año de Banorte

México se sigue preparando para la Copa del Mundo que está a poco menos más de un año de distancia y el Estadio Azteca es la perla más grande que el país le va entregar al futbol cuando se inauguré el Mundial el próximo año, es por eso que se siguen anunciando cambios, remodelaciones y avances tecnológicos que dejarán al Coloso de Santa Úrsula, como uno de los mejores inmuebles del planeta entero.

Luego del acuerdo firmado con Banorte para cambiarle el nombre, el Estadio recibirá una fuerte inversión en un proyecto que tiene como meta principal, el recibir una millonada año con año, para su mantenimiento y mejoras, de acuerdo a las necesidades, tanto deportivos, como un recinto de eventos musicales o sociales.

Esta semana se anunciaron más mejoras en un futuro cercano, tanto dentro, como fuera del inmueble, que lo ponen desde ya, como uno de los mejores del mundo para la Copa del Mundo y un poco más.

ESTADIO BANORTE: MÁS DE 10 MILLONES DE DÓLARES AL AÑO

En acuerdo entre Ollamani (Empresa que cotiza en la BMV y en la cual está incluido el Estadio Azteca) y Banorte, es de 12 años y una inversión total de 2 mil 100 millones de pesos. Esta cantidad estará dividida en 12 años, con lo cual el coloso se asegura que cada 12 meses estará recibiendo una inyección de capital de cerca de 11 millones de dólares.

Este dinero servirá, no solo para el mantenimiento de las instalaciones, sino también para mejoras en avances tecnológicos o de logística y hacer una experiencia única en cada visita a un partido o concierto.

Y es que más allá de las remodelaciones que se puedan hacer para el Mundial del 2026, una vez terminada la Copa, el Azteca tiene en mente ser estadio élite en el mundo, por lo que tendrá mucho mejor aspecto, servicios y amenidades, dentro y fuera de las gradas.

Se habla de remodelación también en los túneles y rampas en todos los accesos en todas las plantas del estadio, mejoras y ampliación en palcos y plateas una vez que acabe la Copa del Mundo y un tema importante: El acceso, situación que hoy en día es complicada y que ahora podría tener avances tecnológicos que agilizarían los ingresos, como reconocimiento facial, máquina de boletos y otras cosas.

El Estadio Azteca se prepara para ser renovado y ¡Cambia de Nombre para el Mundial 2026!

MEJOR LOGISTICA DE LLEGADA Y NUEVAS RUTAS

Hace dos semanas, W DEPORTES pudo platicar con Gabriela Cuevas, representante del gobierno de México con la FIFA en la organización de la Copa del Mundo, la cual nos adelantó que las autoridades de la Ciudad de México ya tienen en mente nuevas rutas de llegada al Estadio, más allá del Tren Ligero y el transporte público habitual con los cuales hoy se puede llegar.

Sin embargo, de acuerdo a fuentes cercanas a la organización, en las próximas semanas estarán anunciando trabajos en Calzada de Tlalpan para ampliar la ruta del Tren Ligero, donde planean tener trenes más nuevos, de más capacidad pero sobre todo de mayor velocidad.

Además, carriles de ciclovías que vayan del centro de la Ciudad al Estadio Azteca y lo más novedoso e importante: Una ruta de cablebús que terminará en la explanada del Coloso o calles cercanas.

Este proyecto podría salir de Ciudad Universitaria y recorrer todo el sur de la capital, pasando por zonas como San Jerónimo, Perisur, Gran Sur y terminar cerca del templo del futbol mexicano.

Todos estos trabajos, además de los que ya habíamos adelantado sobre la no venta de alcohol y no estacionamientos para partidos en México de la Copa del Mundo, garantizarían no solo un fácil acceso a los estadios del país, sino que también facilitarían el traslado y la estadía de miles de visitantes que se esperan para esas fechas en las tres sedes: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.