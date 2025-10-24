Cruz Azul vs Monterrey: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 15 del Apertura 2025 Liga MX
El Cruz Azul recibe a Monterrey en la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, en un duelo clave por los puestos altos de la tabla. La Máquina Celeste busca mantener el impulso, mientras que los Rayados intentarán sumar tres puntos que los consoliden rumbo a la liguilla.
Cruz Azul y Monterrey estarán frente a frente este sábado en el Estadio Olímpico Universitario en encuentro correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.
El conjunto celeste arriba a este partido con un nivel irregular, y es que solamente han podido ganar uno de sus últimos 5 duelos. Dicho esto, es importante destacar que esa victoria fue sobre su archirrival, América, factor que brindó un envión anímico que no se notó ante Necaxa en el empate a media semana debido a los abundantes cambios en la alineación inicial.
Monterrey, por su parte, viene de derrotar 4-2 a FC Juárez en duelo de jornada doble, aunque el pasado fin de semana no lograron vencer a Pumas. Una victoria para Cruz Azul representaría rebasar a Rayados en la tabla general.
El árbitro central de este partido será Daniel Quintero Huitrón, siendo asesorado en el VAR por Ismael López Peñuelas. Vibrante partido en Ciudad Universitaria se disputará entre La Máquina y La Pandilla, y se podrá escuchar a través de la Cadena W
CRUZ AZUL VS MONTERREY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: sábado 25 de octubre
- HORA: 21:05 hrs
- ESTADIO: Olímpico Universitario
- CANAL: Canal 5, TUD, ViX
- RADIO: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM