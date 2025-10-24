Cruz Azul vs Monterrey: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 15 del Apertura 2025 Liga MX

Cruz Azul y Monterrey estarán frente a frente este sábado en el Estadio Olímpico Universitario en encuentro correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Cruz Azul y Monterrey / Jam Media Ampliar

El conjunto celeste arriba a este partido con un nivel irregular, y es que solamente han podido ganar uno de sus últimos 5 duelos. Dicho esto, es importante destacar que esa victoria fue sobre su archirrival, América, factor que brindó un envión anímico que no se notó ante Necaxa en el empate a media semana debido a los abundantes cambios en la alineación inicial.

Monterrey, por su parte, viene de derrotar 4-2 a FC Juárez en duelo de jornada doble, aunque el pasado fin de semana no lograron vencer a Pumas. Una victoria para Cruz Azul representaría rebasar a Rayados en la tabla general.

Iker Fimbres y Jorge Sánchez / Jam Media Ampliar

El árbitro central de este partido será Daniel Quintero Huitrón, siendo asesorado en el VAR por Ismael López Peñuelas. Vibrante partido en Ciudad Universitaria se disputará entre La Máquina y La Pandilla, y se podrá escuchar a través de la Cadena W

CRUZ AZUL VS MONTERREY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER