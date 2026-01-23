Cameron Smotherman colapsa tras el pesaje en UFC 324 VIDEO

Las artes marciales mixtas vivieron este viernes una de sus escenas más inquietantes en los preliminares de UFC 324, cuando el peleador estadounidense Cameron Smotherman se desplomó momentos después de cumplir con el pesaje oficial para su combate programado ante Ricky Turcios.

Cameron Smotherman

Smotherman, quien competiría en la división de peso gallo, logró registrar 135.5 libras, dentro del límite reglamentario. Sin embargo, apenas dio unos pasos tras bajar de la báscula cuando perdió el equilibrio y cayó de frente ante la mirada de aficionados, oficiales y miembros de la organización.

El momento, captado en video y transmitido en vivo durante el pesaje de UFC 324, encendió las alarmas de inmediato. El peleador permaneció varios segundos en el suelo antes de ser auxiliado por su equipo y por el personal médico de la UFC, quienes decidieron retirarlo en camilla para una evaluación más profunda.

Tras el incidente médico, la UFC tomó la decisión de cancelar la pelea entre Cameron Smotherman y Ricky Turcios, priorizando la salud del atleta. Hasta el momento, la empresa no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado de Smotherman, mientras que Turcios quedó sin rival y a la espera de una posible reprogramación.





Cameron Smotherman just passed out on stage after making weight pic.twitter.com/fw881V1JuO — Championship Rounds (@ChampRDS) January 23, 2026

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el weight cutting o corte extremo de peso en las artes marciales mixtas, una práctica común pero cada vez más cuestionada por los riesgos que implica para la salud de los peleadores.

Aunque la cancelación no altera los combates estelares de UFC 324, la imagen de Cameron Smotherman desplomándose tras dar el peso dejó una fuerte impresión y reavivó la discusión sobre la necesidad de revisar los protocolos del pesaje en la UFC y en el deporte de alto rendimiento.

