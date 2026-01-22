Shocker protagoniza nuevo incidente en la CDMX tras fuerte discusión en su domicilio / FOTO: @lamarlasabrina

El luchador Shocker, o también conocido como “El 1000% Guapo”, se vio involucrado en un nuevo incidente que ha generado revuelo en redes sociales y medios especializados.

Shocker discute en su domicilio / FOTO: @c4jimenez Ampliar

De acuerdo con reportes del periodista Carlos Jiménez y diversas fuentes periodísticas, la noche del miércoles 21 de enero, Shocker sostuvo una fuerte discusión con su esposa en su domicilio ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. En medio del altercado, el gladiador golpeó un espejo con la mano, lo que provocó que se rompiera y le causara una herida cortante de consideración en la mano derecha.

Paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Circulan imágenes en redes sociales donde se observa al luchador en la calle recibiendo curaciones por parte de los servicios de emergencia. A pesar de la lesión sangrante, Shocker rechazó ser trasladado a un hospital para recibir atención médica mayor y optó por permanecer en el sitio tras las primeras curaciones.

Shocker rechazó ser trasladado a un hospital para recibir atención médica / FOTO: @c4jimenez Ampliar

Este hecho se suma al historial de controversias que ha protagonizado el exestelar del CMLL en los últimos años, incluyendo problemas de salud pública, detenciones previas y declaraciones de su entorno cercano sobre su estado emocional y posibles adicciones.

Hasta el momento, ni Shocker ni su esposa han emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles o posicionamientos al respecto.

