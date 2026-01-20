Místico volvió a ignorar a un aficionado que mostró su tatuaje: VIDEO

Místico, el Príncipe de Plata y Oro del CMLL, ha estado en el centro de varias polémicas recientes por su interacción (o falta de ella) con aficionados, especialmente en eventos de firmas de autógrafos, fotos pagadas o meet & greets. Estos incidentes se han hecho viral en redes como TikTok, X e Instagram, generando críticas por una actitud que muchos fans califican de fría, déspota.

Por ende, recientemente, este 20 de enero del 2026, un video subió rápido a tendencia: un aficionado se acerca a Místico (probablemente en una firma o evento post-lucha), se levanta la ropa para mostrar un tatuaje en la pierna hecho en su honor, pero el luchador no lo mira.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Así sería el jersey conmemorativo de la Selección Mexicana por el centenario de la FMF

Intenta de nuevo tras una foto rápida, sin embargo, Místico le señala la salida y lo corre sin más. El fan expresó decepción porque él y su hermano idolatran al luchador desde niños, y el tatuaje era un homenaje familiar.

No obstante, a finales del 2025, explotó otra polémica con una mujer. La aficionada se acercó emocionada con uñas decoradas inspiradas en él y un tatuaje de “La Mística” (su llave característica). Pidió un saludo o video grabado, pero Místico se negó alegando “derechos de autor” (algo que ha repetido en el pasado por contratos o problemas legales previos).

¡MÍSTICO OTRA VEZ EN POLÉMICA! 🤯💥



Aficionado se acercó al Místico para mostrarle el tatuaje que se había hecho en su honor y ni lo volteó a ver.



@jupaacosta22 (TIKTOK) pic.twitter.com/JxLweoXMzU — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 20, 2026

Cabe señalar que en la primera función de 2026 en Arena México, parte del público lo abucheó fuerte al anunciarlo, ligado directamente a estas polémicas. En eventos del CMLL como el “Fin de Semana Internacional”, fans corearon “¡Derechos de autor!” para burlarse/recordarle el incidentes.

En resumen, estos escándalos giran alrededor de una percepción de falta de empatía con fans que hacen esfuerzos grandes (tatuajes, uñas, pagar por fotos), y se repiten en poco tiempo, convirtiéndolo en tendencia recurrente.