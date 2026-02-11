Rayados en casa sella el pase a octavos de Concachampions vs Xelajú

En el Gigante de Acero, Rayados cumplió con el trámite esperado y selló su pase a la siguiente ronda ante un Xelajú que llegó con la ilusión de dar la sorpresa, pero que no pudo resistir el empuje local tras el empate 1-1 de la ida en Guatemala.

El equipo de Domenec Torrent salió con la intención de liquidar la serie rápido, dominando la posesión desde el arranque. Aunque generaron varias aproximaciones, les costó concretar ante un Rubén Silva que se lució en la portería guatemalteca. La paciencia rayada dio frutos al minuto 33, tras una jugada insistente en el área, el balón le quedó a Íker Fimbres, quien definió a placer para poner el 1-0 y calmar los ánimos en el estadio.

En la segunda mitad, Rayados siguió controlando pero pecó de imprecisión en la definición. Uros Djurdjevic y compañía fallaron claras oportunidades, lo que mantuvo viva la esperanza de Xelajú por un gol que forzara tiempos extra. Sin embargo, los Superchivos apenas inquietaron y no lograron generar peligro real.

El cierre llegó al minuto 83, tras un penal claro a favor de Rayados, que Lucas Ocampos cobró con categoría para sentenciar el 2-0 definitivo. Rayados mostró jerarquía en casa, aunque dejó sensaciones mixtas por la falta de contundencia en varios tramos. Xelajú se despide con dignidad, plantó cara en la ida y resistió en México, pero la diferencia de plantilla y localía pesó. Buen debut continental para los guatemaltecos, que dejan una grata impresión.