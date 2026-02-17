Atlante llega a TV Azteca: ¿Dónde ver los partidos de los Potros de cara a su regreso a Liga MX? / Jam Media

El Atlante no solo está trabajando en lo deportivo para recuperar su lugar histórico en el máximo circuito; ahora, los Potros de Hierro han dado una noticia que sacude la industria de los medios. De cara a su proyecto de regreso a la Liga MX, el club azulgrana ha hecho oficial que TV Azteca será su nueva casa televisiva.

Atlante vs Cancún FC / Jam Media Ampliar

Un vínculo con sabor a tradición

Tras años de transitar por diversas plataformas, el Atlante vuelve a la televisión abierta de gran alcance. Esta alianza con la televisora de Ricardo Salinas Pliego no es solo un contrato de transmisión, sino un movimiento estratégico para aumentar la exposición de la marca Atlante en un momento crítico: la búsqueda de la certificación y el ascenso deportivo.

¿Por qué este cambio es clave para el Atlante?

El acuerdo llega en un punto de inflexión para los Potros. Aquí los puntos clave de esta nueva etapa:

Mayor Alcance: Las transmisiones por los canales de TV Azteca (Azteca 7) garantizan que la afición azulgrana en todo el país pueda seguir al equipo sin depender de suscripciones de paga.

Las transmisiones por los canales de (Azteca 7) garantizan que la afición azulgrana en todo el país pueda seguir al equipo sin depender de suscripciones de paga. Narrativa de Liga MX: La mudanza a la “Casa del Futbol” posiciona al Atlante con un perfil de Primera División, preparando el terreno mediático para su eventual retorno.

La mudanza a la “Casa del Futbol” posiciona al Atlante con un perfil de Primera División, preparando el terreno mediático para su eventual retorno. Fortaleza Comercial: Contar con el respaldo de una de las dos televisoras más grandes de México le da al club un músculo publicitario renovado.

¿Cuándo debutan los Potros en TV Azteca?

Los Potros de Hierro debutarán en TV Azteca este fin de semana, como parte de la Jornada 7 del Clausura 2026, la señal del Ajusco llevará hasta tu pantalla el emocionante encuentro entre Atlante y Alebrijes de Oaxaca.

Se espera que las transmisiones se conviertan en el plato fuerte de la programación futbolística de la cadena, sumándose a los equipos que ya representan como Mazatlán, Toluca, Tigres y Puebla.

El camino a la Liga MX parece estar cada vez más pavimentado para un Atlante que, paso a paso, recupera el brillo que su historia le demanda.

El Club Atlante tiene el orgullo de presentar a TV Azteca Deportes como nuestro aliado estratégico, quien transmitirá nuestros partidos de local para el Torneo Clausura 2026.



¡Una gran alianza que nos permitirá llegar a los hogares azulgranas!#SerAtlante#CompartimosLaEmoción pic.twitter.com/v6juRFfcye — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) February 17, 2026

El Regreso de un Grande a la TV Abierta

Tras anunciarse que el equipo azulgrana formará parte de la oferta de contenidos digitales y televisivos de la televisora, la expectativa es máxima. El equipo dirigido por Ricardo Carbajal busca salir del fondo de la tabla general, mientras que los oaxaqueños, comandados por Efrén Hernández, intentan escalar posiciones desde el noveno puesto.

¿A qué hora juega Atlante vs Alebrijes?

El partido se llevará a cabo en una sede alterna de lujo para los Potros, quienes han adoptado el Estadio Agustín Coruco Díaz para este compromiso.

Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026

Sábado 21 de febrero de 2026 Hora: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México)

17:00 horas (Tiempo del Centro de México) Lugar: Estadio Agustín Coruco Díaz, Zacatepec.

¿Dónde ver la transmisión EN VIVO?

Para que no te pierdas ni un minuto de la magia de la Categoría de Plata, habrá varias opciones para sintonizarlo como en la señal de Azteca 7 o en la pagina web de Azteca Deportes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección Mexicana tendrá tres duelos confirmados de carácter amistoso internacional previo al Mundial 2026