Erik “El Terrible” Morales es vinculado a proceso por abuso sexual en Tijuana

Un juez de control en el estado de Baja California determinó vincular a proceso penal al exboxeador Erik Morales por el delito de abuso sexual agravado, estableciendo un periodo de cuatro meses para la investigación complementaria tras una audiencia que se prolongó por varias horas bajo estrictas medidas de reserva.

El “Terrible” Morales vinculado a un proceso legal por denuncia de abuso sexual agravado Erik Morales / Instagram: @terribleEl exboxeador mexicano Erik Morales atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida, ahora fuera del ring. El también https://t.co/mJqohZz4K6 pic.twitter.com/MX0LfgQcjb — NotiFight (@NotiFight) March 22, 2026

Aunque el expugilista llevará este proceso en libertad, se le han impuesto medidas cautelares rigurosas que le prohíben acercarse o mantener cualquier tipo de comunicación con la víctima, una resolución que no representa una sentencia definitiva sino el inicio formal de un juicio técnico.

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Esta situación legal contrasta drásticamente con la imagen pública del ídolo de Tijuana quien, tras su retiro del ring, incursionó con éxito en la política, desempeñándose como diputado federal entre 2018 y 2021 además de titular de la Secretaría de Bienestar en su municipio.

Erik “Terrible” Morales construyó una trayectoria legendaria que lo llevó a conquistar títulos mundiales en cuatro divisiones distintas, iniciando su reinado en 1997 al noquear al veterano Daniel Zaragoza en peso supergallo.

Al aire // Vinculan a proceso a Erick N, conocido como “El Terrible” Morales en Tijuana.



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a Ernesto Eslava, corresponsal en Baja California. pic.twitter.com/WhiAN0o0ak — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) March 21, 2026

Su legado en el boxeo moderno quedó sellado por batallas épicas contra figuras de la talla de Marco Antonio Barrera y Juan Manuel Márquez, destacando especialmente aquella noche de 2005 donde venció a Manny Pacquiao en plenitud tras realizar un audaz cambio de guardia.

Con un récord profesional de 52 victorias y campeonatos en las categorías pluma, superpluma y superligero, el tijuanense se convirtió en el primer mexicano de nacimiento en ser tetracampeón, una hazaña que le permitió ingresar con honores al Salón de la Fama del Boxeo en 2018.