Alberto del Río presenta LM52: Cuándo inicia, dónde ver y por qué nace la nueva empresa de lucha libre

El luchador mexicano Alberto del Río volvió a acaparar los reflectores del pancracio nacional tras anunciar oficialmente LM52, una nueva empresa de lucha libre que busca abrir oportunidades para talento emergente y consolidado dentro del espectáculo deportivo. El proyecto fue presentado a inicios de marzo de 2026 y ha generado expectativa entre aficionados y especialistas del deporte, ya que pretende combinar la tradición mexicana con el estilo de producción estadounidense.

¿Qué es LM52 y por qué se creó?

LM52 es una nueva promotora de lucha libre fundada por Alberto del Río, también conocido como “El Patrón”, quien decidió lanzar esta empresa tras su etapa en el circuito independiente y su salida de grandes compañías del pancracio. La idea central del proyecto es revitalizar la lucha libre mexicana, ofrecer espacios a nuevos talentos y respetar el legado de las dinastías históricas del deporte.

De acuerdo con la presentación oficial, la empresa surge como respuesta a la necesidad de dignificar la figura del luchador y preservar la identidad del pancracio mexicano, al mismo tiempo que busca competir a nivel internacional con un espectáculo moderno y atractivo para nuevas audiencias.

El nombre LM52 también tiene un significado simbólico. El número 52 hace referencia al prefijo telefónico internacional de México (+52), lo que representa la intención de proyectar la lucha libre mexicana hacia el mundo.

¿Cuándo empiezan las funciones de LM52?

Las funciones de LM52 comenzarán el 7 de mayo de 2026, fecha en la que se realizará el primer evento oficial de la empresa. Este espectáculo marcará el inicio de las transmisiones televisivas y el arranque de la nueva etapa del proyecto encabezado por Alberto del Río.

La sede principal de la compañía será el Foro Interlomas, recinto ubicado en la Ciudad de México donde se grabarán los programas y se desarrollarán las primeras rivalidades entre los luchadores. La idea es convertir este lugar en el nuevo epicentro de la empresa y en un punto de referencia para los aficionados a la lucha libre.

¿Dónde se podrán ver las funciones?

Las funciones de LM52 podrán verse en televisión gracias a un acuerdo con Warner Bros.

Este convenio permitirá que los eventos se transmitan en México y Estados Unidos a través de los canales:

Space

Discovery en Español

Con esta alianza, la empresa busca llegar a una audiencia internacional desde su inicio y posicionarse como una alternativa relevante dentro del entretenimiento deportivo.

La primera función se llevará acabo en el Foro Interlomas el próximo 7 de mayo. Los boletos ya se encuentran a la venta en el sitio AREMA Ticket y los precios van desde los $650 hasta los $2,850 pesos.

¿Quiénes lucharán en LM52?

La empresa contará con un elenco que mezcla experiencia, dinastía y nuevas promesas. Entre los nombres confirmados destacan:

Hijo de Dos Caras

Cinta de Oro

Chessman

Texano Jr.

Metalik

Carlito

Dr. Wagner Jr.

Además, también participarán nuevos talentos y personajes emergentes como Diosa Quetzal, Pig Destroyer, Rey Mictlán y otras como Vampiro Canadiense, lo que refuerza la apuesta por combinar generaciones dentro del ring.

El objetivo de Alberto del Río

Para Alberto del Río, LM52 representa un proyecto personal que busca impulsar una nueva etapa en la lucha libre mexicana. señaló que la iniciativa pretende recuperar la esencia del deporte, al tiempo que se adapta a un mercado global del entretenimiento deportivo.

En ese sentido, la empresa promete ofrecer espectáculos con narrativa, rivalidades y producción televisiva moderna, con la intención de competir con las principales ligas internacionales de lucha libre.