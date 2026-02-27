CMLL función femenil: Costo de boletos, fecha exacta del evento y cartel completo para disfrutar la Lucha Libre

El CMLL prepara una función de mujeres, el Consejo Mundial de Lucha Libre en conmemoración del Día Internacional de la Mujer tendrá una función especial de puras mujeres luchadoras. En el cartel se encuentran estrellas de la All Elite Wrestling contra luchadoras de la CMLL, por lo que te dejamos todos los detalles para que no te pierdas la función si eres fan de ellas.

¿Cuándo es la función de mujeres de la CMLL?

El evento se realiza con una alianza entre la All Elite Wrestling, la CMLL y las autoridades de la CDMX, donde destacan el nivel atlético de las luchadoras, así como el simbolismo que este deporte tiene para ellas. Por lo que en el marco de las actividades de la CDMX para las mujeres y el 8M, se llevará a cabo una función de mujeres en la CMLL el próximo viernes 6 de marzo de 2026 en la Arena México.

¿Cuánto costarán los boletos de la CMLL con la función de mujeres?

Aún no hay precios oficiales para tan esperada función, sin embargo, con base en otras funciones, se espera que los precios no pasen de los $600 mexicanos, por lo que será un costo accesible para toda la familia que quiera disfrutar del deporte de la lucha libre.

¿Cuál es el cartel completo para la función de mujeres CMLL?

La función femenil del CMLL contará con la participación de varias luchadoras destacadas tanto del circuito nacional como aliadas internacionales.

El cartel incluye a personalidades de alto nivel como:

Persephone vs. Olympia

Lucha especial y sorpresa con Mercedes Mone y La Catalina

Aunque todo se ha mantenido en secreto, se espera que las estrellas de ambas organizaciones de lucha libre femenil, estén presentes y llenen toda la Arena México de un espectáculo nunca antes visto.

Celebrar una función especial con enfoque femenino en el CMLL es un paso relevante dentro del ámbito del entretenimiento deportivo en México.