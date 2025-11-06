Marshawn Kneeland, de los Dallas Cowboys, fallece a los 24 años

Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, falleció este miércoles a los 24 años. La noticia fue dada por su amigo y representante Jonathan Perzley, que informó la muerte del jugador a través de un comunicado. De igual forma, el equipo de la NFL dio su pésame en sus redes sociales, mencionando lo valioso que era para el equipo y mandando sus pensamientos y oraciones a su novia y familia.

Marshawn Kneeland / Cooper Neill Ampliar

Marshawn Kneeland egresó de Western Michigan y llegó a la NFL en el Draft 2024 como la segunda selección para los Cowboys y siendo la selección 56 global. En dos temporadas con Dallas, el ala defensiva sumó 18 juegos, una captura, 15 tacleadas y 11 asistencias. En su último juego, en el Monday Night ante los Cardinals, participó en una de las jugadas más grandes al recuperar un balón bloqueado en una de las patadas de despeje y que finalizó en touchdown.

Marshawn Kneeland, ala defensiva de los Dallas Cowboys. / Perry Knotts Ampliar

La información más reciente, proveniente de la policía de Frisco, Texas, donde vivía el jugador, menciona que la causa de muerte fue suicidio. Todo empezó cuando la policía lo detuvo debido a una infracción vial, sin embargo, el jugador se dio a la fuga. Poco después, se encontró el automóvil abandonado y, cerca de ahí, al jugador muerto por una herida de bala autoinfligida.