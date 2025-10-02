NFL vuelve a México: Regreso histórico al Estadio Azteca con partido de temporada regular

Luego de cuatro años de ausencia, la NFL volverá a México. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunció oficialmente que la liga retornará al país en 2026 con un partido de temporada regular que se llevará a cabo en el icónico Estadio Azteca. Este esperado regreso reafirma el compromiso de la NFL por fortalecer su presencia internacional y consolidar su conexión con la apasionada afición mexicana.

Hector Vivas

El Estadio Azteca, un recinto con una rica historia deportiva, volverá a ser el escenario donde los fanáticos mexicanos podrán disfrutar del espectáculo de la NFL en vivo, tras varios años de ausencia de juegos oficiales en el país. Goodell destacó la importancia del mercado mexicano, subrayando el entusiasmo y la lealtad de los seguidores, así como el impacto cultural que estos eventos tienen en la región.

“Volveremos a Ciudad de México el próximo año, lo cual nos entusiasma mucho. El objetivo es llegar a 16 partidos internacionales por temporada para que cada equipo tenga un partido internacional. Nuestro siguiente paso después de Australia, el próximo año, será trasladar el juego a Asia. Nos tomamos muy en serio la idea de convertirnos en un deporte global“, comentó Goodell.

La decisión de programar un encuentro en 2026 responde a la estrategia global de la NFL de expandir su alcance, llevando el fútbol americano a audiencias internacionales. México, con su vibrante base de aficionados y su tradición de albergar juegos de la NFL desde 1994, se posiciona como un destino clave para esta iniciativa.

La última vez que la NFL estuvo en territorio mexicano fue el pasado 21 de noviembre de 2022, juego en el que San Francisco 49ers derrotó 38-10 a los Arizona Cardinals, justo en la cancha del Estadio Azteca.

Michael Zagaris

¿Cuándo se disputará el juego de la NFL en el Estadio Azteca?

Aunque los detalles sobre los equipos participantes y la fecha exacta aún están por definirse, la noticia ha generado gran expectativa. El regreso de la NFL a México no solo promete un espectáculo deportivo de primer nivel, sino también un impulso económico y turístico para la Ciudad de México.