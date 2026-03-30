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Repechaje UEFA 2026: Fecha, Hora, En vivo, cuatro finales en sintonía

Se definen boletos europeos de cara al Mundial 2026, con duelos candentes de por medio.

Italia repechaje Mundial 2026

Italia repechaje Mundial 2026 / Chris Ricco

Aldair Monroy

Este martes se disputarán los últimos encuentros de repechaje en el fútbol europeo, donde quedarán definidos los cuatro boletos finales del viejo continente rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Dinamarca de cara al Mundial 2026

Dinamarca vs Macedonia UEFA eliminatorias Mundial 2026 / NurPhoto

El duelo que más llama la atención para la afición mexicana es el que determinará al último integrante del grupo de México. Este lugar se lo disputarán República Checa y Dinamarca en un partido que se jugará en Praga. El conjunto checo alcanzó esta instancia tras imponerse en penales a Irlanda, luego de remontar un 0-2 en el marcador. Por su parte, Dinamarca llega como favorita después de golear 4-0 a Macedonia del Norte. Será interesante ver si Chequia logra sorprender o si los daneses confirman su superioridad.

En otro enfrentamiento, Italia buscará su clasificación al Mundial como visitante cuando enfrente a Bosnia-Herzegovina en Zenica. El equipo dirigido por Gennaro Gattuso llega motivado tras vencer 2-0 a Irlanda del Norte en un partido donde dominó ampliamente. Bosnia, en cambio, consiguió su pase a esta fase tras empatar en los últimos minutos y eliminar a Gales en la tanda de penales. La selección italiana intentará volver a una Copa del Mundo luego de perderse las dos ediciones anteriores.

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Por su parte, Turquía intentará asegurar su lugar en el Mundial cuando visite a Kosovo en Prístina. El equipo local llega con confianza tras eliminar a Eslovaquia en un emocionante 4-3, mientras que Turquía avanzó luego de derrotar 1-0 a Rumania en casa. Jugadores como Arda Güler serán clave para las aspiraciones del conjunto turco.

Finalmente, Polonia viajará a Solna para enfrentarse a Suecia en otro duelo decisivo. Los polacos lograron su clasificación a esta instancia tras remontar y vencer 2-1 a Albania, mientras que Suecia avanzó con autoridad al derrotar 3-1 a Ucrania. La atención estará puesta en figuras como Robert Lewandowski, quien podría estar disputando su última Copa del Mundo, y en el buen momento de Viktor Gyökeres con el conjunto sueco.

FECHAS, PARTIDOS, SEDES PARA EL REPECHAJE DE UEFA

Italia vs Bosnia-Herzegovina

  • Fecha: martes 31 de marzo 2026
  • Hora: 12:45 horas
  • Estadio: Bilino Polje
  • TV: TUDN y ViX

Suecia vs Polonia

  • Fecha: martes 31 de marzo 2026
  • Hora: 12:45 horas
  • Estadio: Strawberry Arena
  • TV: TUDN y ViX

Kosovo vs Turquía

  • Fecha: martes 31 de marzo 2026
  • Hora: 12:45 horas
  • Estadio: Stadiumi Fadil Vokrri
  • TV: TUDN y ViX

República Checa vs Dinamarca

  • Fecha: martes 31 de marzo 2026
  • Hora: 12:45 horas
  • Estadio: Epet Arena
  • TV: TUDN y ViX

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