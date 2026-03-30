Repechaje UEFA 2026: Fecha, Hora, En vivo, cuatro finales en sintonía
Se definen boletos europeos de cara al Mundial 2026, con duelos candentes de por medio.
Este martes se disputarán los últimos encuentros de repechaje en el fútbol europeo, donde quedarán definidos los cuatro boletos finales del viejo continente rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
El duelo que más llama la atención para la afición mexicana es el que determinará al último integrante del grupo de México. Este lugar se lo disputarán República Checa y Dinamarca en un partido que se jugará en Praga. El conjunto checo alcanzó esta instancia tras imponerse en penales a Irlanda, luego de remontar un 0-2 en el marcador. Por su parte, Dinamarca llega como favorita después de golear 4-0 a Macedonia del Norte. Será interesante ver si Chequia logra sorprender o si los daneses confirman su superioridad.
En otro enfrentamiento, Italia buscará su clasificación al Mundial como visitante cuando enfrente a Bosnia-Herzegovina en Zenica. El equipo dirigido por Gennaro Gattuso llega motivado tras vencer 2-0 a Irlanda del Norte en un partido donde dominó ampliamente. Bosnia, en cambio, consiguió su pase a esta fase tras empatar en los últimos minutos y eliminar a Gales en la tanda de penales. La selección italiana intentará volver a una Copa del Mundo luego de perderse las dos ediciones anteriores.
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Por su parte, Turquía intentará asegurar su lugar en el Mundial cuando visite a Kosovo en Prístina. El equipo local llega con confianza tras eliminar a Eslovaquia en un emocionante 4-3, mientras que Turquía avanzó luego de derrotar 1-0 a Rumania en casa. Jugadores como Arda Güler serán clave para las aspiraciones del conjunto turco.
Finalmente, Polonia viajará a Solna para enfrentarse a Suecia en otro duelo decisivo. Los polacos lograron su clasificación a esta instancia tras remontar y vencer 2-1 a Albania, mientras que Suecia avanzó con autoridad al derrotar 3-1 a Ucrania. La atención estará puesta en figuras como Robert Lewandowski, quien podría estar disputando su última Copa del Mundo, y en el buen momento de Viktor Gyökeres con el conjunto sueco.
FECHAS, PARTIDOS, SEDES PARA EL REPECHAJE DE UEFA
Italia vs Bosnia-Herzegovina
- Fecha: martes 31 de marzo 2026
- Hora: 12:45 horas
- Estadio: Bilino Polje
- TV: TUDN y ViX
Suecia vs Polonia
- Fecha: martes 31 de marzo 2026
- Hora: 12:45 horas
- Estadio: Strawberry Arena
- TV: TUDN y ViX
Kosovo vs Turquía
- Fecha: martes 31 de marzo 2026
- Hora: 12:45 horas
- Estadio: Stadiumi Fadil Vokrri
- TV: TUDN y ViX
República Checa vs Dinamarca
- Fecha: martes 31 de marzo 2026
- Hora: 12:45 horas
- Estadio: Epet Arena
- TV: TUDN y ViX