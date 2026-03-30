Repechaje UEFA 2026: Fecha, Hora, En vivo, cuatro finales en sintonía

Este martes se disputarán los últimos encuentros de repechaje en el fútbol europeo, donde quedarán definidos los cuatro boletos finales del viejo continente rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Dinamarca vs Macedonia UEFA eliminatorias Mundial 2026 / NurPhoto Ampliar

El duelo que más llama la atención para la afición mexicana es el que determinará al último integrante del grupo de México. Este lugar se lo disputarán República Checa y Dinamarca en un partido que se jugará en Praga. El conjunto checo alcanzó esta instancia tras imponerse en penales a Irlanda, luego de remontar un 0-2 en el marcador. Por su parte, Dinamarca llega como favorita después de golear 4-0 a Macedonia del Norte. Será interesante ver si Chequia logra sorprender o si los daneses confirman su superioridad.

En otro enfrentamiento, Italia buscará su clasificación al Mundial como visitante cuando enfrente a Bosnia-Herzegovina en Zenica. El equipo dirigido por Gennaro Gattuso llega motivado tras vencer 2-0 a Irlanda del Norte en un partido donde dominó ampliamente. Bosnia, en cambio, consiguió su pase a esta fase tras empatar en los últimos minutos y eliminar a Gales en la tanda de penales. La selección italiana intentará volver a una Copa del Mundo luego de perderse las dos ediciones anteriores.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Emilio Azcárraga está furioso por remodelaciones del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

Por su parte, Turquía intentará asegurar su lugar en el Mundial cuando visite a Kosovo en Prístina. El equipo local llega con confianza tras eliminar a Eslovaquia en un emocionante 4-3, mientras que Turquía avanzó luego de derrotar 1-0 a Rumania en casa. Jugadores como Arda Güler serán clave para las aspiraciones del conjunto turco.

Finalmente, Polonia viajará a Solna para enfrentarse a Suecia en otro duelo decisivo. Los polacos lograron su clasificación a esta instancia tras remontar y vencer 2-1 a Albania, mientras que Suecia avanzó con autoridad al derrotar 3-1 a Ucrania. La atención estará puesta en figuras como Robert Lewandowski, quien podría estar disputando su última Copa del Mundo, y en el buen momento de Viktor Gyökeres con el conjunto sueco.

FECHAS, PARTIDOS, SEDES PARA EL REPECHAJE DE UEFA

Italia vs Bosnia-Herzegovina

Fecha: martes 31 de marzo 2026

martes 31 de marzo 2026 Hora: 12:45 horas

12:45 horas Estadio: Bilino Polje

Bilino Polje TV: TUDN y ViX

Suecia vs Polonia

Fecha: martes 31 de marzo 2026

martes 31 de marzo 2026 Hora: 12:45 horas

12:45 horas Estadio: Strawberry Arena

Strawberry Arena TV: TUDN y ViX

Kosovo vs Turquía

Fecha: martes 31 de marzo 2026

martes 31 de marzo 2026 Hora: 12:45 horas

12:45 horas Estadio: Stadiumi Fadil Vokrri

Stadiumi Fadil Vokrri TV: TUDN y ViX

República Checa vs Dinamarca