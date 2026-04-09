Japón sorprende al mundo con un espectacular anuncio de su playera para el Mundial 2026

Japón volvió a demostrar que entiende el futbol como un espectáculo dentro y fuera de la cancha. A dos meses de la Copa del Mundo de 2026, la selección nipona presentó la playera que utilizará en el torneo con un video de alto impacto visual, inspirado en el anime y acompañado por una propuesta artística que ya dio de qué hablar entre aficionados de todo el mundo.

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¿Cómo fue el anuncio de la nueva playera de Japón?

La presentación del nuevo uniforme estuvo a cargo de adidas, marca que viste al combinado japonés, y apostó por una campaña que mezcla identidad cultural, música y estética futurista. El video llamó de inmediato la atención por su estilo cinematográfico, muy ligado al universo del anime, una de las expresiones culturales más reconocidas de Japón.

La campaña además tiene como eje musical el tema “Kira”, una canción creada como himno oficial del uniforme. La pieza forma parte de una colaboración especial entre la marca alemana y la cantante japonesa Ado, una de las voces más populares del momento en su país.

¿Cómo es la camiseta que usará Japón en el Mundial?

La playera titular mantiene el tradicional tono “Japan Blue”, sello histórico de los Samurai Blue. El diseño incorpora ondas en la parte frontal del pecho, un guiño visual al paisaje marítimo y al horizonte japonés, con la intención de transmitir movimiento, ambición y crecimiento.

Playera de Japón Mundial 2026 Ampliar

Además del componente estético, la camiseta también apuesta por la tecnología. El uniforme fue desarrollado con materiales pensados para optimizar la ventilación y el rendimiento de los futbolistas durante partidos de alta exigencia.

¿Qué papel tendrá Japón en el Mundial 2026?

Japón llegará a la Copa del Mundo como una de las selecciones asiáticas más consolidadas. Fue el primer país en asegurar su clasificación rumbo al torneo de 2026, confirmando el gran momento que vive bajo la dirección de Hajime Moriyasu.

Selección de Japón Mundial 2026 Ampliar

El equipo asiático disputará su octavo Mundial y buscará, por fin, romper la barrera de los octavos de final, instancia que históricamente ha sido su techo. Con una generación competitiva y una identidad de juego clara, Japón apunta a ser una de las selecciones incómodas del torneo. Comparte grupo con Países Bajos, Túnez y Suecia.

Más allá del uniforme, el mensaje de esta campaña deja claro que Japón quiere llegar a 2026 con personalidad, ambición y una imagen que conecte con una nueva generación de aficionados. Y si el anuncio fue apenas el primer aviso, los Samurai Blue ya empezaron a jugar su Mundial mucho antes del silbatazo inicial.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar la camiseta de Japón?

La camiseta ya está disponible en tiendas físicas y online de Adidas, donde el precio para la versión jugador es de $2,999 pesos mexicanos. La versión de niño tiene un costo de $1,699. También ya se encuentra disponible en tiendas deportivas.