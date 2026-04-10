Julián Araujo recayó de lesión y se pierde la Copa del Mundo 2026

Julián Araujo sufrió una recaída, y ahora la lesión del cuádriceps lo dejará fuera el resto de la temporada con el Celtic. La molestia apareció a mediados de marzo, cuando el mexicano presentó una sobrecarga muscular que lo obligó a perderse un partido por precaución. En ese momento, todo apuntaba a que no se trataba de una lesión grave, incluso se estimaba que podría regresar sin mayores complicaciones.

¡Alarma en el Tri! Julián Araujo sufre dura lesión y su lugar en el Mundial 2026 pende de un hilo / Omar Vega Ampliar

Debido a esa sobrecarga, Araujo no estuvo disponible para el partido de vuelta de la Europa League, en el que el Celtic visitó al Stuttgart. Aunque su equipo ganó 1-0, quedó eliminado en el marcador global. Tras ese encuentro, se informó que el defensor estaría listo para los siguientes compromisos.

El mexicano regresó a la actividad en el clásico de Escocia frente al Rangers, donde disputó los 90 minutos en un partido que terminó en empate tras un gol en los últimos instantes. Días después, jugó 87 minutos en un encuentro de liga pendiente, y apenas cuatro días más tarde volvió a tener participación en los cuartos de final de la Scottish Cup, donde jugó los 120 minutos en la victoria del Celtic en tanda de penales.

Sin embargo, tras ese desgaste, Araujo terminó con molestias musculares. Luego de realizarle estudios, el cuerpo médico confirmó un desgarro en el cuádriceps, con un tiempo de recuperación estimado de entre ocho y nueve semanas, lo que lo deja fuera por el resto de la campaña.

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Desde su llegada en enero, Araujo se había consolidado como titular bajo las órdenes de su entrenador. Disputó 10 partidos, marcó un gol y se perdió cuatro encuentros debido a su esta lesión. Su desempeño en la liga escocesa destacó tanto por su aporte ofensivo como por su solidez defensiva.

Ahora, el futbolista deberá regresar al Bournemouth, club dueño de su carta, una vez que finalice su préstamo. Por el momento, no está claro si el Celtic buscará hacerse con sus servicios de manera definitiva.