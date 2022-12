¿La comprarías? Esta es la piñata que le hicieron a Gerardo Martino tras fracasar en Qatar 2022

Gerardo Martino no pudo llevar a México por buen camino de la Copa del Mundo en donde quedó eliminado de Qatar 2022 tras no poder concretar otro gol que lo mantenía con vida. La Selección Mexicana no quedaba fuera de la Fase de Grupos desde Argentina 1978.

Luego del fracaso del Tricolor en tierras árabes, en Tamaulipas le diseñaron una piñata para desquitarse por los malos resultados cosechados del combinado azteca.

TE RECOMENDAMOS: ¡Y todo para qué! La millonaria inversión que hizo la FMF con Gerardo Martino para fracasar en Qatar

Mediante una publicación el establecimiento en donde fue elaborada mencionó lo siguiente:

“Gracias Tata Martino, buen juego contra tú Argentina. Piñata dedicada a la Federación Mexicana mafiosa de fútbol. Selección mexicana, la número uno en hacer comerciales. Disponible en Piñatería Ramírez mas cercana para desquitarnos, porque jugaron con nuestros sentimientos (como la tóxica), pero Viva México”, publicaron.

Piñata del Tata Martino Ampliar

Se acabó el contrato de Gerardo Martino

Por otro lado, al término del encuentro entre Arabia Saudita y México, Gerardo Martino mencionó que su contrato finalizó cuando el árbitro marcó el final del encuentro en donde el combinado azteca quedó eliminado.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Se le fue con todo! Miguel Herrera explotó contra Gerardo Martino por el fracaso de la Selección