La decisión que habría tomado el Real Oviedo con Marcelo Flores

Marcelo Flores no ha tenido la continuidad esperada en el Rea Oviedo, es por eso que el medio deportivo”El Desmarque” ha dado la información de que la directiva del conjunto de la segunda división de España no lo tendría en planes para este 2023.

Y es que la continuidad del delantero mexicano se encuentra en duda. “El Desmarque”, señala que la participación de Marcelo no ha sido la esperada por parte de los directivos y cuerpo técnico del club.

“El centrocampista mexicano Marcelo Flores podría ser uno de los jugadores que abandonaran el Real Oviedo en el próximo mes de enero”, mencionó el medio asturiano.

Marcelo no sería el único

Marcelo Flores no sería el único elemento que pueda salir en enero, pues se menciona que el otro mexicano, Alonso Aceves y Abel Bretones no seguiría en el equipo que entrena. Álvaro Cervera. El Real Oviedo se encuentra peleando por no descender en la segunda división del futbol de España.

