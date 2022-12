Carlos Vela defendió de esta forma el trabajo de Gerardo Martino en el Mundial de Qatar

Carlos Vela rompió el silencio y habló de la participación de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022. El Tricolor tuvo una de las peores actuaciones en su historia al quedar fuera de la Fase de Grupos tras tener siete mundiales consecutivos clasificando a los Octavos de Final.

El delantero del LAFC pidió ser autocríticos como mexicanos, de las cosas que se están haciendo mal, directivos, entrenadores y jugadores. Vela se encuentra de vacaciones con su familia tras ser campeón por primera ocasión en su cerrera en la MLS.

“Obviamente no sé lo que pasó realmente desde dentro. Pero como mexicano, como aficionado, obviamente me hubiera gustado que México quedara campeón del Mundial. Así que es lo que todos los mexicanos deseamos algún día poder ver a la selección, ser campeón de un Mundial”

Carlos Vela ve totalmente injusto que se carguen todas las críticas de este fracaso al entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, el cual anunció que ya no seguirá trabajando al frente del Tricolor.

Criticó a todo el sistema

“Todos tienen cosas que no hicieron bien o que pudieron haber hecho mejor, en ese sentido no considero que él tenga toda la culpa. Pero pues siempre sabemos que en el mundo del futbol, cuando algo no va mal, lo más fácil es agarrar el entrenador y sacarlo. No vemos realmente a profundidad lo que puede ser el problema. Lo que a simple vista se ve es sacar al entrenador y creemos que con eso ya el futbol mexicano va a ser mejor y que vamos a ganar el Mundial”.

