Gerardo Torrado impidió la renuncia de Gerardo Martino previo al Mundial de Qatar 2022

El exdirectivo de la Selección Mexicana, Gerardo Torrado, reveló que evitó la renuncia de Gerardo “Tata” Martino meses antes de empezar la participación de México en Qatar 2022.

Después de no conseguir el boleto a juegos olímpicos ni al mundial tanto de la selección mexicana sub 20 como de la femenil, Torrado fue cesado de su cargo.

“Venía trabajando con Gerardo Martino desde el inicio de su proceso. Hablé con él cuando a mí me cesaron. Él no estaba en México, sino en Argentina. Platico la situación que fue algo inesperado. Estaban todos, todo el cuerpo técnico, menos el Tata, y salí con mis chivas y se acabó enterando”.

Esta decisión provocó el descontento de Martino, quien buscó terminar su relación laboral con el Tri. Sin embargo, el exfutbolista confesó en “Los Maestros en la Jugada” que convenció al argentino de terminar su proceso con México.

“Tata habló antes con Yon de Luisa y dijo ‘yo me voy’, le dije que no, que si era por mí que no lo hiciera, porque el mayor gusto para mí sería que tuviera un proceso completo y que le fuera bien en Qatar”, mencionó.

Además, Torrado criticó a la Liga MX. Mencionó que se debería poner un “candado” en cuanto a la cantidad de jugadores extranjeros.

Torrado pide que regrese el descenso

Igualmente, externó su deseo de regresar el descenso y compartió su disgusto por el formato actual. “Los 12 clasificados me ha parecido una mala decisión, no beneficio la parte deportiva”, sentenció.

