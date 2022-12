¿Se retirará en Pumas? Dani Alves dice la edad en la que quiere dejar el futbol

Dani Alves, el futbolista con más títulos en la historia, adelantó que su carrera profesional está lejos de terminar y mandó un mensaje a sus detractores.

Luego de concluir su participación en Qatar con la selección de Brasil y tras finalizar sus vacaciones, Alves se reintegrará con los Pumas para iniciar su preparación de cara al Clausura 2023, así lo dio a conocer Rafael Puente, técnico de los universitarios.

Pese a los rumores que indicaban un posible retiro del brasileño, Puente confirmó que Dani continuará con el club hasta finalizar su contrato.

Ante estas especulaciones, el mismo Alves publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram donde criticó a la “gente que cree que sabe de fútbol”. Además, desmintió los rumores y dio a entender que permanecerá en las canchas hasta los 50.

“Yo viendo a un montón de gente que cree que sabe de fútbol. Viéndolos hablar de 433, 352, 442, triángulos, que esto, que aquello. Bla bla bla, etcétera y tal. Mi gente olvida todo eso. El fútbol es tu capacidad para encontrar mejores jugadores, juntarlos, coordinarlos y sintonizarlos para ejecutar el plan... Que cuando funciona eres un fenómeno y cuando no te jodas. Así de simple. Quien no está listo para todo esto no está listo para nada. Recuerda: una pequeña buena acción más que un millón de buenas intenciones. #SeguimosUntil50 (Seguimos hasta los 50)”, se lee en la publicación.

El brasileño tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023. Llegó al equipo de la UNAM para el Apertura 2022 tras su segunda etapa con el Barcelona.

