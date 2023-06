Cruz Azul y el Xl de locura para el 2023... ¡Y faltan dos bombazos!

El Apertura 2023 está por comenzar y Cruz Azul le sigue dando sorpresas a sus aficionados respecto a los jugadores que logró fichar durante este mercado de verano, pues incluso quedan algunos bombazos, con los cuales Ricardo Ferretti podría armar un equipo de peligro.

Y es que a pesar de las bajas que se dieron con la de Rafael Baca, Jesús Corona y Cata Domínguez, quienes eran de los jugadores más veteranos de la Máquina, la buena noticia para el maquinista es que podrá tener un equipo protagonista en el siguiente semestre.

Los jugadores que ya tienen su firma plasmada en su contrato son Carlos Salcedo, Moisés Vieira, Diber Cambindo y Kevin Castaño, quienes incluso serán parte del once estelar, ya que en el arco celeste quedaría Andrés Gudiño; mientras que en la zona defensiva los indicados para cuidar de esta zona serían Ignacio Rivero, Carlos Salcedo, Willer Ditta que a pesar de que aún no se ha hecho oficial su llegada, llegaría como uno de los bombazos y finalmente sería Juan Escobar el que complementaría esta zona y que incluso y se ganó el gafete de capitán, tras la salida de Cata Domínguez y Jesús Corona.

En el medio campo, Erik Lira, Charly Rodríguez y Kevin Castaño serían los encargados de comandar esta zona dentro del terreno de juego; mientras que en la delantera quedarían Moisés Vieira, Uriel Antuna y ante la posible llegada de Alan Pulido, sería el indica para acompañar al brasileño y al mexicano.

De este modo, se estarían relegando a la banca jugadores que en el certamen pasado eran parte del onceo inicial o que lograron entrar de cambio como Sebastián Jurado que no logró tener el voto de confianza para quedarse con la titularidad, Carlos Vargas que no se ha recuperado de su lesión, Alonso Escoboza, Cristian Tabó, Rodolfo Rotondi, Augusto Lotti y Diber Cambindo, quien tendría que entrar en la disputa por hacerse el hombre de gol. Mientras que Rodrigo Huescas quedaría en duda por su posible salida al viejo continente y Jesús Dueñas que llegaría desde Juárez por petición del Tuca Ferretti, pero que aún no se llega a un acuerdo.