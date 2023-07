Tuca Ferretti explota contra reportero de TUDN; ¿Quién es y qué dijo?

Ricardo Ferretti tuvo este lunes, otro de sus ya clásicos episodios de furia con la prensa y su primero desde que es DT de Cruz Azul.

El DT brasileño despotricó contra un reportero, lo llamó mentiroso y hasta habló de una posible demanda, situación que causó sorpresa en los presentes y el video rápido se hizo viral en redes sociales.

“Si van a hablar de mí, hablen con seguridad. No sean chismosos. Difamarme no lo acepto. Si no puedo comprobar me quedo con la boca callada. No lo permito. De lo que me acusan es mentira. En otros países esto es motivo de demanda”, dijo entre gritos y golpes sobre la mesa el entrenador celeste.

TUCA FERRETTI EXPLOTÓ CONTRA REPORTERO EN RUEDA DE PRENSA

El DT de Cruz Azul acusó de difamación a un miembro de los medios de comunicación

¿QUIÉN ES EL REPORTERO Y QUÉ DIJO SOBRE EL TUCA?

Al hombre al cual se dirigió Ricardo Ferretti es Adrián Esparza Oteo, el reportero de TUDN que cubre la fuente de Cruz Azul y el cual no le replicó ningún grito al técnico. Se mantuvo en silencio, aunque sí aclaró la situación en sus redes.

Y es que durante los últimos días, Adrián habló sobre grandes lapsos de tiempo en los que el Tuca, supuestamente no trabaja en cancha con el equipo, situación que saltó en el ambiente cementero, sobre todo más en estos tiempos de crisis y poco futbol en el inicio de temporada.

El Tuca aseguró que hay momentos en los que está en juntas o en otras responsabilidades y por eso delega acciones a su cuerpo técnico, en este caso a Memo Vázquez y Joaquín Moreno, que son sus auxiliares.

A pesar de este episodio de furia, Esparza le ofreció disculpas al Tuca Ferretti, al cual aseguró que trato de buscar antes y después de la conferencia, sin tener resultados.