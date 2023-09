Toninho y su gol mítico ante Chivas: Siempre lo llevo en mi memoria

La historia de los cásicos entre América y Chivas, tiene capítulos para la eternidad y uno de ellos es sin duda el famoso gol de Toninho en una Semifinal contra el Rebaño, que, además, es también considerada una de las anotaciones más hermosas de todos los tiempos en la Liga MX.

Hoy, 31 años después, el brasileño reapareció y habló en exclusiva con AS EN W de W DEPORTES y platicó sobre su sentir de ese gol y cómo marcó su carrera.

Desde El Salvador, donde ahora radica y se dedica a la religió, Toninho dijo que, a pesar de los años, aquella rabona de Edú y su mítico cabezazo lo acompañan todo el tiempo.

“El gol se valoró más con el paso del tiempo, porque en su momento no fue tan sonado. Son recuerdos muy lindos que se quedaron en el Clásico y claro, conmigo. Siempre lo llevo en mi memoria”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Santiago Giménez es seguido por el Chelsea como un posible refuerzo para el mercado de invierno

¿CÓMO FUE ESA JUGADA?

Toninho describió la jugada completa, que pasará a la eternidad por el gesto técnico de Edú el martillazo que él sacó al ángulo rojiblanco.

“Vi a Edu que iba a llegar al balón y nosotros sabíamos de la calidad de Edu y la verdad es que no esperaba ni habían practicado en el entrenamiento ni nada. Depende de la velocidad de la pelota y pensé que no la iba a alcanzar, pero venía muy fuerte, salté y saqué ese cabezazo que entró en el ángulo. Gracias a dios estamos acá hoy”.

Además, dijo que no solo marcó ese gol sino que, se le daban los Clásico ante Guadalajara.

“Yo llegué al América en febrero del 90 y la verdad siempre tuve muy buena suerte contra Chivas. Se habla mucho de ese gol pero le hice varios. Ese fue una Semifinal y antes habíamos ganado 3-0, terminamos la serie 5-0″.

Por último, Toninho dijo que, aunque ya no se viven como antes, los Clásicos Nacionales, siguen siendo el juego más importante del futbol mexicano.

“En aquel tiempo la gente tenía mayor expectativa d ir a los estadios. Hoy hay muchas opciones, pero sigue siendo un Clásico y no importa cómo lleguen los equipos siempre vas a querer ganar un partido así”.