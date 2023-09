¡En Exclusiva! Matheus Doria habló para WDeportes declarando que para él es un sueño jugar en la Selección Mexicana

En entrevista exclusiva para WDeportes, nuestro reportero Fabrizio Domínguez dialogó con Matheus Doria sobre su carrera con Santos Laguna, su traspaso con Cruz Azul que nunca fue concretado y el sueño de vestir la playera de la Selección Mexicana a toda costa.

Hay que destacar que Matheus Doria ha sido un jugador consistente que inclusive llegó a ser considerado como uno de los mejores defensas centrales de la Liga Mx, por tal motivo, los equipos más grandes del balompié mexicano impulsaron para hacerse del actual central brasileño.

Matheus Doria le tiró fuerte a Cruz Azul

Ahora, los de la Comarca Lagunera estarán enfrentando a unos Tuzos en el que será un encuentro interesante dentro de la Jornada 8 del Futbol Mexicano, y Doria desea ganar con Santos a toda costa este encuentro.

“Almada saca lo mejor de cada jugador, me tocó como técnico en Santos, y creo que impulsa en todo momento a cualquier jugador para que tengan las mejores condiciones futbolísticas, me tocó la mejor versión de mi con él, realmente (Almada) te obliga a que mejores diario”, declaró Doria.

De igual forma habló sobre el tema de Cruz Azul, equipo al que estuvo cerca de llegar en la actual temporada, sin embargo no se cerró su fichaje por el tema Ordiales.

“Viví la misma incertidumbre que ustedes, no sabia si se iba a cerrar el tema de los celestes la verdad, pero por eso no sucedió, el tema de negociación entre clubes fue negativo y la transferencia se fue para abajo, termine siendo el afectado porque no hice la pretemporada de buena manera, aun así, estoy ahora con Santos y deseo un título con esta institución”, recalcó el jugador de la Comarca.

Matheus Doria .

Por último habló sobre el tema de llegar a ser seleccionado nacional mexicano, ya que si se encuentra en un buen momento podría llegar a cumplir su sueño de ser del Tri.

“Es un sueño para mí (ser convocado a la Selección Mexicana), hay que dar resultados en mi equipo, trabajar fuerte en Santos y de aquí poder buscar un espacio en México, tenemos que demostrar buenos resultados para que se pueda dar”, finalizó Doria.