Alan Mozo, con el corazón en Pumas, con la mente y las piernas en Chivas

La serie de Pumas vs Chivas por los Cuartos de Final, es sin duda la más atractiva de todas en esta Liguilla y hay alguien que, en especial, tendrá sentimientos encontrados en estos dos juegos.

Se llama Alan Mozo, ídolo de la UNAM, identificado plenamente con la afición, pero que ahora, viste los colores rojiblancos y aunque acepta que tiene cariño por Universidad Nacional, hará todo lo posible para ayudar al Rebaño en su lucha por un lugar de Semifinales.

“Pumas es un equipo importantísimo en este país, merece estar peleando todos los torneos, pero soy un profesional, hoy me toca estar de este lado y voy a dar todo de mi para que Chivas pueda avanzar”.

Mozo salió hace año y medio de Pumas, luego de toda una vida ahí, y desde entonces, en los felinos, han sufrido por encontrarle un sustituto por la banda de la derecha.

ALEXIS VEGA, INDISPENSABLE

Sobre la polémica de Alexia Vega, sus indisciplinas y el escándalo que lo llevó a ser separado y luego reintegrado al primer equipo, Alan solo tiene palabras de elogio para su compañero, al cual asegura, necesitarán en la Liguilla.

“Desde que lo conozco cuando hacíamos pruebas en Pumas a los 13 años y hoy en Chivas, necesitamos de todos y más de alguien como Alexis, que te puede cambiar el partido en una jugada”, dijo para Marca Claro.

Sobre el parón de futbol por el Play In y la Fecha FIFA, el defensor confía en el trabajo hecho todos estos días y no llegar fuera de forma a la serie contra los del Pedregal.

“La directiva planeó bien estos días, porque nosotros ya queríamos jugar, lo único que quieres es ya estar en cancha, pero creo hicimos un buen trabajo estos días. Como el de Tapatío, que era más tener seguimiento de la idea de juego, de ritmo y lo que cuenta será ahora en la Liguilla”.

MENSAJE AL JIMMY LOZANO

“Siempre estoy enfocado en Chivas y de selección, no sé si me van a convocar o no, ese es trabajo de ellos. Se lo he dicho a Jaime y su cuerpo técnico. El día que me llamen ahí voy a estar, mientras, estoy trabajando tranquilo”.