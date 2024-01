Televisa no pasa las repeticiones en contra del América: Nahuel Guzmán

En una entrevista para el medio Watafutbol, Nahuel Guzmán tocó el tema de los árbitros y mencionó que le generó muchas dudas dentro de la final del Torneo Apertura 2023.

Asimismo, opinó que al América no le pasan las repeticiones para catalogar todo tipo de acciones en el terreno de juego.

“No pasan la jugadas del América; hay una de ellas en donde antes de que termine el tiempo reglamentario (final apertura 2023 vs América), le dan un pase a Malagón y él termina agarrando el balón con la mano, eso es ilegal, y a mi si me las marcan”, concretó Nahuel Guzmán.

De igual forma, llevó el tema a la mesa sobre su interceptación a la carrera que realizaba Julián Quiñones en la gran final, donde su única alternativa para el ‘Patón’ era pararlo aventándose al cuerpo. Además destacó que las irregularidades en la organización del torneo han sido evidentes cuando América llega a la final.

“Me tuve que aventar porque venía la fiera de Quiñones. Cuando me echaron del campo, estaba afuera y me quedé a ver el partido un poco con el permiso de la gente de seguridad, sin embargo, por los huevos de la gente de organización, me mencionaron que solo gente del club podía estar dentro del campo y terminé viendo lo que quedaba de la gran final en el vestidor”, añadió el ‘Patón’ Guzmán.