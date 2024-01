Carlos Hermosillo: Cruz Azul es un caos, con Velázquez trabajaría nunca

Cruz Azul ha arrancado una nueva era, ahora de la mano de Anselmi e Iván Alonso, sin embargo, para uno de los máximos ídolos de La Máquina, el panorama está lejos de verse alentador en La Noria.

Así lo dijo Carlos Hermosillo, el analista de Fox Sports y uno de los referentes históricos del club cementero, que fue padrino de lujo en el programa VOCES de W DEPORTES y habló largo y tendido de lo que ve de afuera y lo que él sabe de la interna del equipo.

Carlos fue claro y directo, el principal problema viene desde los escritorios, donde la gente encargada de tomar decisiones, no sabe nada de futbol.

“Si saben de cemento que se dediquen al cemento, pero ellos han deshecho la institución. Antes era lindo ir a Cruz Azul, pero hoy, si me dijeras irías a jugar a Cruz Azul´ te diría que no”.

¿ACEPTARÍA UN PUESTO EN LA DIRECTIVA?

Si bien, en muchas ocasiones, Hermosillo ha levantado la mano para un puesto en Cruz Azul, hoy en día no lo haría, por la gente que está al mano, en especifico, el Ingeniero Velázquez, al cual acusa de no tener palabra:

“Con ellos no trabajaría nunca, tendrían que irse o que el club lo cedieran o algo. Con Velázquez no. La gente que no tiene palabra no vale un peso. Yo siempre he dicho que el futbol te genera la fama, el salir, que te reconozcan, no haga cola. El equipo no camina en lo deportivo pero es buen negocio para ellos”.

Reveló que, cuando se destapó el escándalo de Billy Álvarez, él fue buscado por la institución y le prometieron ser Presidente, cosa que nunca pasó.

“Ellos me buscaron a mi, no yo a ellos. Cuando apenas se dio lo de la salida de Billy, me buscaron y me dijeron que yo iba a ser presidente y demás. Les dije que yo le armaba la estructura de afuera y a la semana presentaron a Álvaro Dávila y con eso no puedo. Porque para decir no, también hay que tener clase y educación y este tipo no la tiene”.

EN LA COOPERATIVA TE RECIBEN CON ARMAS

“No tiene idea de futbol, es un tipo de la Cooperativo, ni el ni su achichincle, que no recuerdo como se llama. ¿Algunas vez viste a Víctor Garcés con guaruras? ¿A Billy con Guaruras?. Este tipo tare 18, tú llegas a las instalaciones de Cruz Azul y te reciben con armas largas, ahí un trailer atravesado. Ahí hay algo mal”.