Andrés Guardado: Volver a la Liga MX es difícil por el nivel que hay

El regreso de Andrés Guardado al futbol mexicano, luego de 17 años de una carrera más que exitosa en Europa, sacudió no solo a la Liga, sino al propio Andrés, que, según reveló, hasta hace una semana, no tenía idea de que ficharía con León.

El principito habló en exclusiva con CLARO EN W y contó cómo fue que se dio el acercamiento con La Fiera y cómo decidió venir a México.

“El sábado estaba jugando contra el Granado, para el domingo ya estaba platicando con Jesús, que te quiero, que te vengas y se dio la negociación. Fue muy rápida, nos pusimos de acuerdo y no tenía mucho problema con lo que me ofrecía. El lunes ya hablé con la gente de Betis y el miércoles ya tenía el contrato”.

Sobre el dejar su vida en Europa y volver México, Andrés aseguró que, fue complicado, por el nivel con el que se juega acá, en comparación con otro futbol:

“Estoy muy contento de este reto. A ver, es claro que estoy cerca del final de mi carrera. Es muy motivante, regresar acá, no es una decisión fácil. No por el hecho de regresar a México, sino porque es una Liga muy difícil”.

“Ha sido un camino largo, pero muy bonito y el sentir el cariño de la gente y compañeros que he tenido en estos años es algo que me voy a llevar para toda la vida”



¿THE LAST DANCE EN SELECCIÓN MEXICANA?

Sobre el volver a la Selección una última vez, dejó en claro que no se dará ese famoso The Last Dance, aunque no se cerró las puertas para el futuro.

“Mi ciclo en la Selección ya está terminado. Ya di lo que tenía que dar, para bien o para mal. En un futuro tal vez se de algo. Cuando anunciaron a Cocca, me buscó para sumarme, pero le dije que no”.

al jugador mexicano le hace falta fortaleza mental

