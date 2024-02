La Fiscalía se muestra en contra de formular cargos por cohecho contra el Barcelona en el marco del ‘Caso Negreira’

La Fiscalía Anticorrupción rechazó la iniciación de una investigación por cohecho hacia el FC Barcelona en relación con los pagos a José María Enríquez Negreira, ex-vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

La acusación pública respaldó las apelaciones presentadas el 19 de diciembre, los defensores legales de los imputados sostienen que la acusación por soborno no tiene fundamento para considerar a Negreira como funcionario público.

Ahora bien, si la imputación por cohecho se desestima, Joan Laporta se vería excluido de la investigación, pero los dos expresidentes y los ex directivos seguirán bajo revisión mientras continua el proceso judicial. Además, la Audiencia de Barcelona no solo deberá decidir sobre este aspecto, sino también a la cuestión de si el delito en el caso del actual líder de la entidad azulgrana esta prescrito o no.

Se especula, que entre los años 2001 y 2018, el FC Barcelona habría desembolsado hasta 7.5 millones de euros al exdirigente arbitral y a su hijo, Javier Enríquez Romero, en un presunto intento de obtener favores para el club.