Usher desata la magia en el Super Bowl LVII

La estrella del R&B, Usher, se adueña del escenario del Super Bowl con una actuación electrizante cantando sus mejores éxitos y colaborando con distintos estrellas musicales, además dejó al público extasiado con bailes y vestuario que hacen alusión al ambiente característico de las Vegas, Nevada.

Usher, abrió con ‘Caught Up’ y vistiendo un traje blanco de Dolce & Gabbana y guantes blancos, indumentaria que lanza un guiño a Michael Jackson. Además, cantó singles como Confessions Part II, demostrando la verdadera grandeza en su diversidad musical y en la capacidad de sorprender a la audiencia con movimientos de baile que trascendieron las expectativas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Christian Horner es investigado por conducta inapropiada

Una de las actuaciones destacadas fue de Alicia Keys, quien se unió al escenario con un vestido rojo y cantando el tema My Boo, regalando un momento que se quedará en la memoria del aficionado pero no fue la única invitada sorpresa, también estuvo Lil John, cantando ‘Turn down for What’. También, se contó con la H.E.R, quien tocó un fragmento en guitarra la colaboración ‘Risk It All’.

¡LOCURA EL SHOW DEL MEDIO TIEMPO!

🔥🔥🔥🔥🔥

pic.twitter.com/BSaztJosux — W Deportes (@deportesWRADIO) February 12, 2024

Una vez que cambió su vestuario a una ropa con inspiración deportiva de color azul rey y negro, llegó el cierre de su participación, junto con Ludacris y Lil John cantaron la famosa canción Yeah! que se encuentra en el top 5 con más reproducciones en plataformas digitales.