C4 revela detalles del atentado a Salvador Cabañas, después de 14 años

A 14 años del incidente que se desató con Salvador Cabañas, quien disfrutaba de un rato ameno en el Bar Bar en la Ciudad de México, desafortunadamente el exjugador recibió un disparo en la cabeza, luego de que presuntamente se desatará una discusión en los sanitarios de dicho lugar.

El periodista Carlos Jiménez reconocido como el C4 reveló más detalles sobre el caso del exjugador del América, quien sufrió un atentado a manos del narcotraficante José Jorge Balderas Garza,mejor conocido como el ‘JJ’. Los hechos se dieron en los sanitarios del Bar Bar, donde el exgoleador azulcrema recibió un disparo con un arma de fuego.

Y es que de acuerdo con las grabaciones del lugar y las declaraciones de uno de los empleados del Bar Bar, se habla que primero entra el paraguayo a los sanitarios y posteriormente entró JJ, ya adentro, el narcotraficante le reclamó al exjugador e resultado que se obtuvo en el duelo entre América y Morelia, el cual perdieron las Águilas con un marcador de 2-0.

Fue así que la discusión entre el exjugador y el narcotraficante llevó a JJ sacar una pistola para poderle disparar al exjugador, quien afortunadamente no perdió la vida, pero batalló surante su recuperación e incluso tuvo que ponerle fin a su trayectoria como jugador profesional.

“Según lo que declara el trabajador del baño que es la versión que queda establecida por la autoridad, están en el baño orinando y ‘El JJ’ le dice a Cabañas ‘¿qué pasó con los goles, por qué no has anotado?’ Cabañas se molestó y le dice ‘¿cuáles goles?’”, declaró C4.

Finalmente, Jiménez aseguró que Cabañas estaba seguro de que JJ no se iba a atrever a dispararle durante la discusión que tuvieron en los baños; sin embargo, no contaba con que uno de los miembros de los Beltrán Leyva no se tocaría el corazón y sin dolor alguno le disparó directo en la cabeza.

“Él tenía una pistola de calibre pequeño y gracias a eso no muere, la bala choca en el cráneo, le hace un recorrido y se le va hacia atrás. No lo mata, pero sí le pasa por el cerebro y lo daña por completo”,