Antonio Briseño: Mis números dicen que soy buen jugador; Cruz Azul pasa por buen momento, deseamos ganar

Entrevista exclusiva As en W Antonio 'Pollo' Briseño

Antonio ‘Pollo’ Briseño, actual defensor de las Chivas, habló para los micrófonos de As en W declarando entre un sin fin de temas: su amistad con Ricardo Peláez, el protagonismo que ha adquirido Chicharito en Chivas, su mejora como defensor del Rebaño y la forma de jugar de Cruz Azul.

No obstantes, antes de arrancar la entrevista exclusiva, decretó que para él, Ricardo Peláez ha sido una fuente de motivación en su etapa como Director Deportivo de Chivas.

"Coincidíamos con Ricardo Peláez en cuento a pensamientos"



"Como jefe era duro (Ex Director Deportivo Ricardo Peláez en Chivas), e inclusive mencionaba malas palabras, pero eran buenas para motivarnos"



¡EXCLUSIVA! Antonio 'Pollo' Briseño para As en W.

“Siempre hablábamos de forma diferente, coincidíamos con Ricardo Peláez en cuento a pensamientos. Como jefe era duro (Ex Director Deportivo Ricardo Peláez en Chivas), e inclusive mencionaba malas palabras, pero eran buenas para motivarnos”, comentó ‘Pollo’ Briseño.

Asimismo, recalcó que es seguidor de Sergio Ramos como futbolista por su accionar en el campo, no solo como defensor si no también como un gran rematador de cabeza en el área rival, ante ello, él busca seguir el buen trabajo que realiza el futbolista español al finalizar cada una de las jugadas que tiene.

'Pollo' Briseño se nombra asimismo como un jugador muy bueno… Esto dice el futbolista de las Chivas

¡EXCLUSIVA! Para As en W.

“Yo me puse a ver cómo podíamos mejorar cosas individuales, pero vi a Sergio Ramos para poder ser igual a él en cuento a poder marcar goles como lo hace, y no solo defender”, concretó Briseño para AS en W.

Además, añadió que la llegada de Chicharito ha sido maravillosa para las Chivas: “Chicharo es espectacular como persona, lo que piensa lo dice, y aporta muchísimo, esperemos que esté en su mejor versión y así nos va a ayudar aún más”

¡PURA INSPIRACIÓN!



'Pollo' Briseño declaró que ve mucho a Sergio Ramos para ser como él, y copiarle esos remates que terminan en gol.

Por último, asimiló el buen momento por el que vive Cruz Azul, “Juegan muy bien, son propositivos, también están en muy buen momento, van al frente sin miedo, se espera un buen partido”. De igual forma, destacó que a pesar de las críticas hacia su fútbol, y su persona, no tiene ningún inconveniente sobre ello, ya que él mismo piensa que es un buen jugador: “Mis números dicen que soy muy buen jugador, la gente me dice que soy tronco y así, pero en lo personal me valoro como un buen futbolista”