Messi compartió más detalles sobre su salida del FC Barcelona rumbo al PSG

Lionel Messi brindó más detalles de lo ocurrido en su traspaso del FC Barcelona al PSG, el argentino esperaba terminar su carrera en España pero un conjunto de hechos impidieron que eso fuera imposible.

El actual jugador del Inter de Miami en una entrevista en Big Time Podcast, dio más información acerca de como se sentía sobre el cambio de una vida a la que estaba acostumbrado, aunque no solo fue él, también su familia.

“La verdad que fue difícil el cambio porque yo no lo esperaba, pensaba seguir en Barcelona. No estaba preparado para eso, fue todo muy rápido y de un día para otro tuve que rehacer mi vida. Tuve que cambiar a mi familia de lugar y conocer un nuevo vestuario, otra manera de jugar, otra liga, otro club. La verdad que fue difícil porque nosotros pasamos toda la vida en Barcelona y disfrutábamos muchísimo estar ahí. Fue un cambio que no buscábamos, al principio fue duro”, comentó.

También, se sabe que no es la primera ocasión que Messi saca el tema sobre su estadía en Francia, “Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos”, había mencionado con anterioridad.

Aunque fue duro para él todo lo sucedido con el Barcelona y el PSG, actualmente se ha acostumbrado a su vida en Miami ya que comparte vestidor con diversos amigos, como Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, dejando atrás un episodio frío en su carrera.